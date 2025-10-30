Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα

Τα λείψανα των ομήρων παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ.

Το Ισραήλ παρέλαβε την Πέμπτη από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα δύο ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το γραφείο του Πρωθυπουργού της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα τα υποδεχθούν σε μια στρατιωτική τελετή…» προτού μεταφερθούν σε ένα εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να ταυτοποιηθούν.

