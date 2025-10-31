Γάζα: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς

Οι ισραηλινές αρχές ταυτοποίησαν τις σορούς δύο ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Πέμπτη, ανακοινώνοντας πως πρόκειται για τον Άμιραμ Κούπερ και τον Σάχαρ Μπαρούχ οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε πως οι οικογένειες των νεκρών ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο 25χρονος Σάχαρ Μπαρούχ απήχθη από το κιμπούτζ Μπεερί και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη διάσωσή του.

Ο 84χρονος Άμιραμ Κούπερ απήχθη μαζί με την 80χρονη σύζυγό του Νουρίτ από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς παρέδωσε χθες Πέμπτη τις δύο σορούς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ακολούθως τις μετέφερε στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέφρασε την υποστήριξή του προς τις οικογένειες του Άμιραμ Κούπερ και του Σάχαρ Μπαρούχ, ζητώντας τον επαναπατρισμό των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση.

KYΠΕ