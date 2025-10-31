Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το ψηλότερο που έχετε δει ποτέ» - Ντύθηκε minion για το Halloween

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο σταρ του NBA εμφανίστηκε ντυμένος ως minion πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη χρονιά, μπήκε για τα καλά στο το πνεύμα του Halloween.

Λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς, ο σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, τίμησε το Haloween και εμφανίστηκε ντυμένος ως minion.

Ο επίσημος λογαριασμός των Μιλγουόκι Μπακς στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο και μία φωτογραφία του κορυφαίου μπασκετμπολίστα, όπου ποζάρει με τη στολή των minion, των ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος».

Η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει χαρακτηριστικά «το ψηλότερο minion που έχετε δει ποτέ», με την ανάρτηση να γεμίζει αμέσως εκατοντάδες like αλλά και σχόλια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να διασκεδάζει κάνοντας τέτοιες εμφανίσεις, καθώς Τον Οκτώβριο του 2024, εμφανίστηκε με στολή «Mr. Potato Head» σε συνέντευξη τύπου μετά από αγώνα, ενώ το 2023 είχε ντυθεί «Incredible Hulk» για το Halloween.

 

Πηγή: lifo.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα