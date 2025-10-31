Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με κουκούλα εμφανίστηκε… ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Φείδια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Μπάρος στο Instagram.

Την υποψηφιότητα του στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ανακοίνωσε ο Δημήτρης Μπάρος, σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φορώντας κουκούλα.

Ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε ότι «δεν φοράνε όλοι οι κλέφτες μάσκα, μερικοί φοράνε γραβάτες και κουστούμια και κυβερνάν την χώρα μας. Για αυτό επέστρεψα στην Κύπρο, υπάρχει πόλεμος και πρέπει να πολεμήσω, φως εναντίον σκοτάδι, αλήθεια εναντίον ψέμα. Κυρίοι και Κύριοι είμαι ο Δημήτρης Μπάρος και ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου στις βουλευτικές εκλογές του 2026 με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας πλάι στον Φειδία».

Φειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

