ΥΠΑΝ: Η παιδεία οφείλει να ενσωματώνει και να προβάλλει πρωτοβουλίες που συνδέουν γνώση με πράξη

To μήνυμα ότι η παιδεία οφείλει να ενσωματώνει και να προβάλλει πρωτοβουλίες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη, που εμπνέουν και κινητοποιούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή και να αναδεικνύουν την ταυτότητα και την κληρονομιά του τόπου τους τόσο με τη στενή όσο και με την ευρεία του έννοια έστειλε στην Πάφο η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού, και Νεολαίας Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου .

Σε χαιρετισμό της που ανέγνωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, η κ. Μιχαηλίδου στο πλαίσιο διημερίδας με τίτλο «Η Ιστορία του Αθλητισμού στην Πάφο» που συνδιοργάνωσαν το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πετρίδειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στο Πανεπιστήμιο ΑUB Mediterraneo ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας επικροτεί, προωθεί και υποστηρίζει δράσεις όπως η αποψινή .

Προς τον σκοπό αυτό συνέχισε, «οι στοχευμένοι σχεδιασμοί και δράσεις που εφαρμόζουμε, ανάμεσα σε άλλα, καθιστούν τον αθλητισμό βασικό μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της αγωγής και της καθημερινότητας της μαθητικής κοινότητας, παρέχοντας, παράλληλα, τα απαραίτητα εχέγγυα στα παιδιά που χαρακτηρίζονται από έμφυτο ταλέντο, να ασχοληθούν και να διαπρέψουν στον τομέα». Επιπλέον πρόσθεσε, «στη βάση του οράματός μας, το οποίο αφορά την ενεργότερη εμπλοκή των νέων και του γενικότερου πληθυσμού με τον αθλητισμό, δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον, προς την κατεύθυνση αυτή.

Όπως ακριβώς η υποχρέωση που έχουμε, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε την υγιή ενασχόληση με τον τομέα, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες και ίση συμμετοχή για όλους, προκρίνοντας, ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις και τους σχεδιασμούς μας την ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος και της προσωπικότητας».

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως η αξιέπαινη αυτή Διημερίδα αποτελεί σπουδαία ευκαιρία να αναδειχθεί η πλούσια και πολύπλευρη παράδοση του αθλητισμού στην πόλη και την επαρχία της Πάφου. Από τα πρώτα αθλητικά σωματεία και συλλόγους που ιδρύθηκαν τον 20ό αιώνα, μέχρι τα σύγχρονα στάδια που φιλοξενούν αγώνες, προπονήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο αθλητισμός υπήρξε πάντοτε μέσο κοινωνικής συνοχής, πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας συλλογικής ταυτότητας για την πόλη και την επαρχία της Πάφου. Είναι γνωστή, άλλωστε συνέχισε , η συμβολή της ευρύτερης αθλητικής κοινότητας της πόλης στην ανάπτυξη του εν λόγω τομέα στην πατρίδα μας.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες κάθε ηλικίας, τα σωματεία διαφόρων αθλημάτων, μας χάρισαν, είπε η κ.Μιχαηλίδου διαχρονικά μέσα από τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους, σπουδαίες στιγμές συγκίνησης και περηφάνειας. Πρόσθεσε ακόμη πως η ενασχόληση με την ιστορία του τοπικού αθλητισμού δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή γεγονότων, αλλά αποτελεί σημείωσε ευκαιρία για τους νέους μας, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να ερευνήσουν και να κατανοήσουν τον πολύπλευρο ρόλο του αθλητισμού και πώς αυτός συμβάλλει στην καλλιέργεια ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνείδησης – στοιχείων απαραίτητων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και υπεύθυνων πολιτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι στη Διημερίδα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ενισχύοντας με τις εισηγήσεις τους τον επιστημονικό της χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των μαθητών υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, ενισχύει τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τη νέα γενιά να εμπλέκεται ενεργά στην έρευνα και τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, καλλιεργώντας την ιστορική και πολιτιστική της συνείδηση, κατέληξε η Υπουργός Παιδείας.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης ανέφερε πως στόχος της Διημερίδας είναι η ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού στην Πάφο, μέσα από την προβολή τοπικών σωματείων, αγωνισμάτων, σημαντικών μορφών του αθλητισμού και της εξέλιξης των αθλητικών θεσμών. Παράλληλα, επιδιώκεται, όπως είπε, η καλλιέργεια ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία.

Στην διαχρονική αξία της Πάφου και στον Στέλιο Κυριακίδη ως έναν από τους μύθους της, αναφέρθηκε σε ομιλία της η Κωνσταντίνα Γογγάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία του Αθλητισμού , ΣΕΦΑΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κ. Γογγάκη αναφέρθηκε στην ιστορία και την ζωή του Στέλιου Κυριακίδη αλλά και στο αυθεντικό μήνυμα που εξέπεμψε αυτό της κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπισμού.Ανθρώπινου μεγαλείου και μεγαλοψυχίας, όπως είπε. Η νίκη του στην Αμερική συνέχισε, ταυτίστηκε με την μοίρα ενός ολόκληρου τόπου.

Οι τιμητικές βραβεύσεις του Στέλιου Κυριακίδη που ακολούθησαν, ανέφερε η κ. Γογγάκη στην Αμερική την Ελλάδα και την Κύπρο είναι γνωστές πολλές και μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο Αθλητικό Μουσείο της Μασαχουσέτης που υπάρχει μόνιμη έκθεση με την ονομασία Στυλιανός Κυριακίδης τρέχοντας για την ανθρωπότητα που τιμάται η καριέρα του και η προσωπικότητα του. Η αγάπη που έλαβε είπε, « ήταν και είναι δικαίως μεγάλη που αξίζει». Είπε ακόμη πως η Πάφος, η Κύπρος, η Ελλάδα και όλοι μας μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το Στέλιο Κυριακίδη το φτωχό παιδί του Στατού που μας πήρε μαζί του σ’ ένα πλούσιο συναισθηματικά ταξίδι.

Το δώρο του συνέχισε, δεν ήταν μόνο αθλητικό, δεν ήταν ψυχαγωγικό ήταν ηθικό και πολύτιμο για την επιβίωση χιλιάδων παιδιών και ανθρώπων που αν και αθώοι ωστόσο μαστίζονταν από φτώχεια και πείνα. Το δώρο του εκείνη την στιγμή ήταν ,όπως είπε η κ. Γογγάκη, το μάννα εξ ουρανού , κάτι ευεργετικό που εμφανίζεται απρόσμενα και καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη, συμπλήρωσε. Ήταν ωστόσο και κάτι που έδειχνε παράλληλα, συνέχισε, την εξαθλίωση στην οποία μπορεί να οδηγήσει και ο πόλεμος τον άνθρωπο, και γενικά στην εξαθλίωση της ανθρώπινης φύσης. Είπε ακόμη πως ο Στέλιος Κυριακίδης αναδείκνυε πανηγυρικά την μεγάλη σημασία που έχει πάντα για την ποιοτική ύπαρξη της ανθρωπότητας η αξία της ειρήνης.

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλης Μαραθεύτης αναφέρθηκε στην δράση του Πετριδείου Ιδρύματος λέγοντας πως από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν ξοδέψει μέσα από μια σειρά είτε δωρεών , είτε χορηγιών, είτε εκδηλώσεων προς την κοινωνία της Πάφου ένα ποσό που υπερβαίνει τα 2.5 εκατ. ευρώ . Πρόσθεσε πως οι δράσεις του Πετριδείου Ιδρύματος έχουν δώσει σημαντικά πράγματα μέσα στην Πάφο. Οι τρείς πυλώνες είπε ο κ. Μαραθεύτης που το Πετρίδειο Ίδρυμα εργάζεται και προωθεί είναι ο πολιτισμός, η παιδεία και ο αθλητισμός. Ακολούθως ο κ. Μαραθεύτης αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία του Πετριδείου Ιδρύματος με το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας . Ο κ. Μαραθεύτης σημείωσε πως μέχρι τέλος του χρόνου το Πετρίδειο Ίδρυμα έχει πληρώσει την έρευνα για την ιστορία του ΑΠΟΠ και προωθεί την έκδοση του βιβλίου του ΑΠΟΠ στις αρχές του 2026. Ευχήθηκε τέλος όλοι οι συμμετέχοντες να γίνουν σοφότεροι απ΄αυτή την ημερίδα.

Εξάλλου εκ μέρους του προέδρου του ΚΟΑ μίλησε ο κ. Στέλιος Παπαγεωργίου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Πάφος είναι μια επαρχία με καθοριστική συμβολή στον αθλητισμό του τόπου μας με πλούσια ιστορία και παράδοση στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου και όχι μόνο. Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στην ομάδα της Πάφου, την Pafοs FC , την πρωταθλήτρια Κύπρου που έχει ως έμβλημα τον έφηβο αθλητή, ποιητή και ήρωα μας Ευαγόρα Παλληκαρίδη και που ταξιδεύει αυτή την στιγμή την ένδοξη ιστορία της πόλης και της χώρας μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο σ’ όλον τον κόσμο.

Μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων της Πάφου παρουσίασαν και θα παρουσιάσουν και αύρο ερευνητικές εργασίες που εκπονήθηκαν υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών συνεργατών. Απόψε ακολούθησε και μουσική παρέμβαση από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάφου.

Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία του αθλητισμού της Πάφου. Εισηγητές στη Διημερίδα ήταν κ. Κωνσταντίνα Γογγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφία του Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης ο Καθηγητής Γιώργος Γεωργής, πρώην Διπλωμάτης και Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και ο Κυριάκος Ιακωβίδης, Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, καθώς και άλλοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί συνεργάτες.

Όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές η Διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γόνιμη συνάντηση γνώσης και πολιτισμού, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και ταυτότητας της Πάφου.