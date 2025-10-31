Ιωάννου: «Η κυβέρνηση θα διαθέσει €98 εκ. για πολεοδομικά έργα την περίοδο 2025-2027»

Δημόσιες επενδύσεις άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ, για πολεοδομικά έργα σε όλη την Κύπρο την τριετία 2025-2027, προγραμματίζει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είπε ότι τα δεκάδες πολεοδομικά έργα ανάπλασης που εκτελούνται ή και προωθούνται από την Κυβέρνηση σε όλες τις επαρχίες είναι απόρροια μιας στοχευμένης πολιτικής, η οποία εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου του, για συμβολή στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου, καθώς και την ανάδειξη και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας.

Σε χαιρετισμό, που διάβασε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στα εγκαίνια του πολεοδομικού έργου «Ανάπλαση Πλατειών και Δρόμων στον πυρήνα Ιδαλίου – Φάση Β2», την Παρασκευή, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι προς υλοποίηση των στόχων αυτών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών επενδύει στην κατασκευή πολεοδομικών έργων με ποσό που ξεπερνά τα €98 εκατομμύρια για την περίοδο 2025-2027, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό διατίθεται για την εκτέλεση οδικών έργων και υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ζωής των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, η δεύτερη φάση της ανάπλασης συνδέεται οργανικά με την πρώτη φάση και στοχεύει στη ρύθμιση και βελτίωση της κυκλοφορίας, αποδίδοντας περισσότερους ασφαλείς χώρους για πεζούς, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές του Α’ Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Ιδαλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ η κατασκευή έγινε με διαγωνισμό υπό την εποπτεία του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η αρχιτεκτονική προσέγγιση του έργου βασίστηκε σε σύγχρονες αντιλήψεις ανάπλασης δημόσιων χώρων, σεβόμενη παράλληλα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των υφιστάμενων κτηρίων, ενώ σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, περίπου 4.500 τ.μ. του πυρήνα Ιδαλίου αναδιαμορφώθηκαν με κόστος €1,3 εκατομμύρια, χρηματοδοτούμενο κατά 2/3 από το Τμήμα Πολεοδομίας και 1/3 από τον Δήμο.

Εξάλλου, ανέφερε ότι στο έργο χρησιμοποιήθηκαν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον κυπριακής προέλευσης, εγκαταστάθηκε σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, δημιουργήθηκαν καθιστικοί χώροι, τοποθετήθηκαν νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά, φυτεύτηκαν δέντρα της κυπριακής χλωρίδας, υπογειοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αναβαθμίστηκαν τα δίκτυα και βελτιώθηκε το σύστημα απορροής όμβριων υδάτων.

Τόνισε ότι το έργο αποτελεί το τρίτο πολεοδομικό έργο ανάπλασης στον Δήμο Ιδαλίου την τελευταία δεκαετία, μετά το γραμμικό πάρκο του ποταμού Γυαλιά, την πεζογέφυρα και την πρώτη φάση της ανάπλασης του πυρήνα, για να προσθέσει ότι τα έργα αναπλάσεων αστικών ιστών είναι υψίστης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και εντάσσονται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των αστικών και αγροτικών περιοχών.

Επίσης, είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις για έργα ανάπλασης συμβάλλουν στη δημιουργία δημόσιων ανοιχτών χώρων, πλατειών, ιστορικών πυρήνων, παραλιακών και τουριστικών περιοχών, καθώς και στην κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες και στις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές.

Υπογράμμισε, ακόμα, τη σημασία ενός πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού που να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του αστικού περιβάλλοντος απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές, οικονομικές ή υγειονομικές κρίσεις. Τα πάρκα, οι πλατείες και οι χώροι πρασίνου, που για χρόνια παρέμεναν κενοί, μπορούν πλέον να αποτελέσουν τον συνεκτικό κοινωνικό και χωρικό ιστό της πόλης, ανέφερε.

Κατέληξε λέγοντας ότι η ανάπλαση του πυρήνα Ιδαλίου συντείνει στην καλυτέρευση και διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος και του Δήμου γενικότερα.

ΚΥΠΕ