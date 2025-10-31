Η Βουλή της Βουλγαρίας απαγόρευσε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαιοειδών προς κράτη μέλη της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας απαγόρευσε προσωρινά τις εξαγωγές και την ενδοκοινοτική προμήθεια πετρελαιοειδών, κυρίως ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή με 135 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 42 αποχές.

Σύμφωνα με το ψήφισμα της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών του Κοινοβουλίου, το μέτρο υποκινείται από την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της σταθερότητας της εγχώριας αγοράς καυσίμων ενόψει των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ κατά της ρωσικής εταιρείας Lukoil.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους Delian Dobrev (GERB-UDF), Stanislav Anastasov (MRF-Νέα Αρχή), Pavela Mitova (Υπάρχει Ενας Τέτοιος Λαός) και Atanas Atanasov (BSP-Ενωμένη Αριστερά) και εξετάστηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών.

Στην αίθουσα της Oλομέλειας, η απόφαση υποστηρίχθηκε από το GERB-UDF, το Συνέχεια της Αλλαγής-Δημοκρατική Βουλγαρία, το MRF-Νέα Αρχή, το BSP-Ενωμένη Αριστερά, το Υπάρχει Ένας Τέτοιος Λαός, τη Συμμαχία Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και δύο ανεξάρτητους βουλευτές.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τον ανεφοδιασμό εγχώριων ή ξένων πλοίων και αεροσκαφών, ούτε για τις ενδοκοινοτικές προμήθειες στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το Κοινοβούλιο έχει αναθέσει στον Διευθυντή της Τελωνειακής Υπηρεσίας την εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγής πετρελαιοειδών και στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων την εφαρμογή της απαγόρευσης των ενδοκοινοτικών προμηθειών.

Ο Διευθυντής της Τελωνειακής Υπηρεσίας μπορεί, ωστόσο, να εγκρίνει συγκεκριμένες εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές προμήθειες πετρελαιοειδών που απαριθμούνται στην απαγόρευση σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει την Εθνοσυνέλευση για κάθε άδεια. Η άδεια τίθεται σε ισχύ εντός επτά ημερών από την κοινοποίηση και η Εθνοσυνέλευση μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την άδεια που έχει εκδοθεί για την προστασία της κρατικής και δημόσιας ασφάλειας.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας για τα Κρατικά Αποθέματα και τα Αποθέματα Πολέμου να επιθεωρήσει τις ποσότητες που αποθηκεύονται, βάσει του Νόμου περί Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου, εντός μίας εβδομάδας. Αυτό προτάθηκε από τον Stanislav Anastasov (MRF-Νέα Αρχή).

Η απόφαση για την εισαγωγή προσωρινού μέτρου που περιορίζει τις εξαγωγές και τις ενδοκοινοτικές προμήθειες προϊόντων πετρελαίου σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

