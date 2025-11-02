Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αγγλία: Δεν αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο (βίντεο, φώτος)

Από τους εννέα τραυματίες, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο - Παραμένει σοβαρή η κατάσταση των δύο

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η χθεσινή επίθεση που έγινε με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

