Ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία για την προστασία των Χριστιανών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επέμβει στρατιωτικά στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει «τις δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες», μια κατηγορία που απέρριψε η Αμπούτζα.

Οι απειλές αυτές του Τραμπ έρχονται έπειτα από μήνες πιέσεων από συντηρητικούς Αμερικανούς πολιτικούς, οι οποίοι κρίνουν ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία είναι αντιμέτωποι με «γενοκτονία».

Τις κατηγορίες αυτές έχουν επαναλάβει χριστιανικές και ευαγγελικές ενώσεις, ενώ έχουν βρει απήχηση σε Ευρωπαίους πολιτικούς αξιωματούχους της άκρας δεξιάς, αν και οι ειδικοί τις αμφισβητούν.

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση», πρόσθεσε ο Τραμπ, καλώντας τη Νιγηρία «να δράσει άμεσα».

«Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορο, άγριο και γλυκό, όπως ακριβώς οι τρομοκράτες κακοποιοί επιτίθενται στους ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ μας χριστιανούς!», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για την αντιμετώπιση των χριστιανών στη Νιγηρία.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε λίγο αργότερα στο Χ ότι το Πεντάγωνο «ετοιμάζεται να περάσει στη δράση»: «Είτε η νιγηριανή κυβέρνηση θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τη φρασεολογία του Τραμπ.

Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με προβλήματα ασφαλείας. Το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας αποτελεί εστία των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ, με τις συγκρούσεις εκεί να έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και να έχουν εκτοπίσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια από το 2009, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή ο Τραμπ συμπεριέλαβε τη Νιγηρία στον κατάλογο με τις χώρες που προκαλούν «ιδιαίτερη ανησυχία» (Country of Particular Concern - CPC) σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, εκτιμώντας ότι «ο χριστιανισμός εκεί είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακή απειλή».

Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό είναι η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

«Όταν χριστιανοί, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σφαγιάζονται όπως συμβαίνει στη Νιγηρία (3.100 έναντι 4.476 σε όλο τον κόσμο), πρέπει να δράσουμε!», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία.

Η απάντηση της Νιγηρίας στα σχόλια του Τραμπ

«Ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας ως μιας χώρας μη ανεκτικής στο θέμα της θρησκείας δεν αντικατοπτρίζει την εθνική μας πραγματικότητα», απάντησε στο Χ ο πρόεδρος της χώρας Μπόλα Τινούμπου χθες, πριν τις απειλές περί στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Τινούμπου αναφέρθηκε στις «συνταγματικές εγγυήσεις για την προστασία των πολιτών όλων των θρησκειών».

Η Νιγηρία είναι χωρισμένη σχεδόν σε δύο ίσα μέρη, μεταξύ του βορρά όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι και του νότου όπου ζουν κυρίως χριστιανοί.

Στη βορειοανατολική Νιγηρία η Μπόκο Χαράμ και η αποσχισθείσα από αυτή οργάνωση Επαρχία της Δυτικής Αφρικής του Ισλαμικού Κράτους (ISWAP) είναι ακόμη ενεργές, αν και έχουν αποδυναμωθεί.

Στην κεντρική Νιγηρία οι φονικές συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων της φυλής Φουλάνι, κυρίως μουσουλμάνοι, και αγροτών, συχνά χριστιανών, είναι επαναλαμβανόμενες και συχνά παρουσιάζονται ως διαθρησκευτικές συγκρούσεις, ενώ γενικά οι ρίζες τους βρίσκονται στον ανταγωνισμό για την πρόσβαση στη γη.

Στα βορειοδυτικά εγκληματικές συμμορίες τρομοκρατούν τις κοινότητες επιτιθέμενες σε χωριά, σκοτώνοντας και απάγοντας για λύτρα, και καίγοντας σπίτια αφού τα λεηλατήσουν.

Στα μέσα Οκτωβρίου ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για την Αφρική Μασάντ Μπούλος, ο οποίος έχει έδρα τη Νιγηρία εδώ και πολλές δεκαετίες, δήλωσε ότι οι τζιχαντιστές σκοτώνουν «περισσότερους μουσουλμάνους παρά χριστιανούς».

