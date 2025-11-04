Αιφνιδιαστική δήλωση Μπαχτσελί υπέρ της αποφυλάκισης του Ντεμιρτάς

Σοβαρό τροχαίο στον Πρωταρά – Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο (φώτος)

Απορρίφθηκε χθες η τελευταία προσφυγή της Τουρκίας κατά της απόφασης του ΕΔΔΑ για την υπόθεση Ντεμιρτάς.

Ο τούρκος εθνικιστής ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κύριος κοινοβουλευτικός σύμμαχος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι «θα ήταν ευεργετικό» να αποφυλακισθεί ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Η αιφνιδιαστική αυτή δήλωσή του σε δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο έγινε ένα χρόνο αφού ο Μπαχτσελί είχε ζητήσει να αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Έκτοτε οι μαχητές του PKK αποφάσισαν να αφοπλισθούν και να διαλυθούν.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει αποφανθεί δύο φορές για την υπόθεση Ντεμιρτάς, λέγοντας ότι τα δικαιώματά του παραβιάσθηκαν - όμως η κυβέρνηση του Ερντογάν αγνοεί εδώ και χρόνια τις εκκλήσεις του δικαστηρίου για την άμεση απελευθέρωσή του.

Η τελευταία προσφυγή της Τουρκίας κατά της απόφασης του ΕΔΔΑ απορρίφθηκε χθες, Δευτέρα.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, ο Μπαχτσελί είπε στους δημοσιογράφους: «Η νομική οδός έχει ολοκληρωθεί. Η απελευθέρωσή του θα ήταν ευεργετική για την Τουρκία».

Το φιλοκουρδικό αντιπολιτευόμενο κόμμα DEM, το οποίο ονομαζόταν HDP όταν ήταν ηγέτης του ο Ντεμιρτάς, παραμένει το τρίτο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

