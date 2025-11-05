Ο Τραμπ πιστεύει ότι έχασαν στις εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι επειδή δεν ήταν αυτός στο ψηφοδέλτιο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ αποδίδει τις εκλογικές ήττες της παράταξής του στην απουσία του ονόματός του από τα ψηφοδέλτια και στη δημοσιονομική παράλυση .

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια...) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

