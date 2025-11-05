Μερτς: Θα ξεκινήσουν οι επαναπατρισμοί Σύρων από τη Γερμανία

O Καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι δεν υφίστανται ενστάσεις για την επιστροφή μεταναστών στη Συρία. Όπως τόνισε σε ομιλία του «ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει τελειώσει» και «δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για παροχή ασύλου στη Γερμανία», επομένως μπορούν να ξεκινήσουν οι επαναπατρισμοί. Ο Mερτς εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι πολλοί Σύροι θα θελήσουν να επιστρέψουν οικειοθελώς για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας τους.

Για όσους αρνηθούν, υπογράμμισε ότι «φυσικά και δύναται να απελαθούν». Κατ’ αυτόν, το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει ήδη πρακτικούς τρόπους «για την έναρξη απελάσεων Σύρων εγκληματιών». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει προσκαλέσει τον προσωρινό Πρόεδρο της Συρίας στη Γερμανία, ώστε να συζητήσουν πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία στο ζήτημα των επιστροφών.

Με τις δηλώσεις του ο Καγκελάριος θέλησε να θέσει τέλος στην ενδοκυβερνητική διελκυστίνδα των τελευταίων ημερών που προκλήθηκαν από δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, Βάντενφουλ που είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το εάν οι Σύροι θα επαναπατριστούν οικειοθελώς σε μια κατεστραμμένη χώρα.

Ωστόσο, ο Βάντεφουλ επιχείρησε εχθές να αποκλιμακώσει την αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι οι απόψεις του ταυτίζονται απολύτως με αυτές του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για το θέμα.

Όπως είπε, γενικός στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των απελάσεων - συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς τη Συρία και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο στοχεύει σε έναν «διαχειρίσιμο αριθμό εγκληματιών και πιθανών απειλών». Μέχρι στιγμής, παραδέχθηκε, οι απελάσεις προς τη Συρία δεν είναι επιτυχείς, «αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, η κυβέρνηση σκοπεύει να ενθαρρύνει μεγαλύτερο αριθμό Σύρων να επαναπατριστούν οικειοθελώς. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι στη Συρία για την ανοικοδόμηση», ανέφερε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας πως υπάρχει «απόλυτη ταύτιση αντίληψης» με τον Καγκελάριο.

Από πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών Ντομπρίντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την επιστροφή Σύρων προσφύγων στη χώρα τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυβερνητικού προγράμματος. Πρόσθεσε πως έχουν ήδη αρχίσει απελάσεις εγκληματιών στο Αφγανιστάν και ότι σχεδιάζεται η τακτική οργάνωση πτήσεων επαναπατρισμού προς τη Συρία. Σημείωσε ότι οι γερμανικές τοπικές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όριά τους λόγω της παράνομης μετανάστευσης, φέροντας ως παραδείγματα προβλήματα σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, στέγαση και υγειονομικές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μείωση κατά 55% των αιτήσεων ασύλου τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει την επιτυχία της «μεταστροφής στη μεταναστευτική πολιτική».

