Το φαινόμενο Ζόχραν Μαμντάνι: Από Ινδή μητέρα και πατέρα από την Ουγκάντα, δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζόχραν Κουάμε Μαμντάνι έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης και ένας από τους νεότερους που έχουν εκλεγεί ποτέ, αναλαμβάνοντας να διοικήσει μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυπολιτισμικές πόλεις; των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα μέσα ενημέρωσης, μετά τη θριαμβευτική του νίκη απέναντι στον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, έχουν ξεψαχνίσει το ιστορικό του και θέλουν να μάθουν ό,τι αφορά στην προσωπική του ζωή.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, για παράδειγμα, είναι φρεσκοπαντρεμένος. Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο, παντρεύτηκε την εδώ και 4 χρόνια αγαπημένη του Ράμα Ντουβάτζι, την οποία και γνώρισε σε εφαρμογή γνωριμιών.

Η Ράμα είναι Σύρια, που έχει μεγαλώσει στο Ντουμπάι, πριν καταλήξει για σπουδές στην Αμερική όπου και τελικά παρέμεινε. Πολυπολιτισμικό όμως είναι το ιστορικό και του ίδιου του Ζοχράν Μαμντάνι. Συγκεκριμένα, γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα και είναι γιος της Ινδοαμερικανίδας σκηνοθέτις Μίρα Ναΐρ και του ακαδημαϊκού Μαχμούντ Μαμντάνι από την Ουγκάντα.

Η μητέρα του Ζόχραν Μαμντάνι: Βραβευμένη σκηνοθέτις

Η Μίρα Ναΐρ γεννήθηκε το 1957 στη Ρουρκελά, στην ανατολική ινδική πολιτεία Οντίσα. Σπούδασε κοινωνιολογία και κέρδισε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου ξεκίνησε την καριέρα της ως δημιουργός ταινιών μικρού μήκους με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, προτού εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένη σκηνοθέτις

Η ταινία – ορόσημο της Μίρα Ναϊρ, το Salaam Bombay! (1988) γεννήθηκε από τις εμπειρίες της στους δρόμους της Βομβάης, της γενέτειρας της ινδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και είχε ως στόχο να ρίξει φως στις ζωές των άστεγων παιδιών της πόλης.

Η Μίρα Ναϊρ

«Η μεγαλύτερη πεποίθησή μου προήλθε από τη ζωή αυτών των παιδιών. Η στάση τους απέναντι στη ζωή ήταν να την αρπάζουν και να τη χαίρονται – και αυτό με εντυπωσιάζει και με εμπνέει ακόμη και σήμερα» είχε δηλώσει στο Reuters το 2013. «Θέλουν να ζήσουν μια γεμάτη ζωή και δεν υπάρχει ίχνος αυτολύπησης».

Η ταινία της αυτή κέρδισε το βραβείο Caméra d’Or στο Φεστιβάλ των Καννών και προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, καθιερώνοντας τη Ναϊρ στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Το έργο της Μίρα Ναϊρ εκτείνεται σε ηπείρους και ταυτότητες, αγγίζοντας κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα μέσα από ιστορίες που γεφυρώνουν πολιτισμούς. Από το «Mississippi Masala», το οποίο η ίδια περιγράφει ως «ριζοσπαστική ταινία», επειδή επικεντρώνει σε έναν έρωτα ανάμεσα σε έναν Αφροαμερικανό άνδρα και μια Ινδο-Ουγκαντέζα γυναίκα, σε μια εποχή που τέτοιες σχέσεις σπάνια απεικονίζονταν στην οθόνη – μέχρι το «Monsoon Wedding» (2001), το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και εξετάζει τη σύγκρουση παράδοσης και νεωτερικότητας μέσα σε μια οικογένεια στο Δελχί.

Η γνωριμία με τον μέλλοντα σύζυγό της

Η Ναΐρ γνώρισε τον Μαχμούντ Μαμντάνι, πολιτικό επιστήμονα, το 1989, όταν βρισκόταν στην Ουγκάντα, κάνοντας έρευνα για την ταινία Mississippi Masala, η οποία κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τη Σαρίτα Τσάουντρι.

Η Ναΐρ σκόπευε αρχικά να τον συναντήσει για συνέντευξη, καθώς μελετούσε το βιβλίο του «Form Citizen to Refugee» σχετικά με τον εκπατρισμό των Ασιατών της Ουγκάντας.

Ωστόσο, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν το 1991. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο γιος τους – ο μελλοντικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.

Ο πατέρας του Μαμντάνι -Είχε εκδιωχθεί από τον δικτάτορα Ίντι Αμίν

Όσο για τον Μαχμούντ Μαμντάνι γεννήθηκε το 1946 στη Βομβάη και μεγάλωσε στην Καμπάλα της Ουγκάντας, μέσα στην ινδική διασπορά. Το 1972, ήταν ένας από τους περίπου 60.000 Ασιάτες που εκδιώχθηκαν από τον δικτάτορα Ίντι Αμίν.

«Ήμουν περίπου 25 χρονών, τον Νοέμβριο του 1972, όταν έφυγα από την Ουγκάντα κατόπιν εντολής του Ίντι Αμίν» έγραψε ο ίδιος στο «London Review of Books» το 2022.

Ο Μαχμούντ Μαμντάνι ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμι Χάρβαρντ το 1974, ξεκινώντας μια ακαδημαϊκή καριέρα που τον οδήγησε να διδάξει σε πανεπιστήμια της Τανζανίας, της Νότιας Αφρικής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα κατέχει την Έδρα Herbert Lehman στην Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

Από το 2010 έως το 2022, υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας Makerere στην Καμπάλα, το οποίο αναμόρφωσε ριζικά, μετατρέποντάς το σε κέντρο μελέτης της μετααποικιακής θεωρίας και της αφρικανικής πολιτικής σκέψης. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς διανοητές της Αφρικής σε θέματα αποικιοκρατίας, βίας και εξουσίας.

Οι επικρίσεις που δέχτηκαν

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του γιου τους, τόσο η Μίρα Ναιρ όσο και ο Μαχμούντ Μαμντάνι βρέθηκαν στο στόχαστρο επικρίσεων, κυρίως από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις.

Η Canary Mission — μια ανώνυμη οργάνωση που δημοσιεύει φακέλους για ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές που χαρακτηρίζει «αντι-ισραηλινούς» — έχει συμπεριλάβει και τους δύο στη λίστα της στην ιστοσελίδα της.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο γιος τους και νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έχει δεχθεί παρόμοιες επικρίσεις για τις δικές του δηλώσεις σχετικά με το Ισραήλ και τη Γάζα, ωστόσο έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού.

Το ερώτημα σε ποιον βαθμό οι πολιτικές πεποιθήσεις των γονιών του έχουν διαμορφώσει τις δικές του απόψεις υπήρξε επανερχόμενο θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Ζόραν Μάμντανι.

Ο Μαχμούντ Μαμντάνι δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times: «Έχει τη δική του προσωπικότητα. Φυσικά, ό,τι κάνουμε εμείς ως γονείς αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγάλωσε, και δεν θα μπορούσε παρά να έρθει σε επαφή με αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάτι από αυτά αντανακλάται πίσω σε εμάς».

Η Μίρα Ναΐρ απάντησε με χαμόγελο: «Διαφωνώ! Φυσικά ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε — και αυτά που γράφουμε, κινηματογραφούμε και σκεφτόμαστε — είναι ο κόσμος που ο Ζόχραν έχει απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό».

