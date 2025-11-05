Πέντε οι τραυματίες από την επίθεση με αυτοκίνητο στο νησί Ολερόν στη Γαλλία

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυμάτισε πριν συλληφθεί ο οδηγός που έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, όπως δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ.

Η επίθεση διήρκεσε 35 λεπτά και δύο άτομα είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ο δράστης αντιστάθηκε κατά της διάρκεια της σύλληψής του και προσπάθησε να πυρπολήσει το αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τι ανέφερε η εισαγγελέας

«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ' Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλάχ Ακμπάρ» (σ.σ.: ο θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Υπό κράτηση τέθηκε ο ύποπτος

Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας». Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ' Ολερόν, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν. Μία βοηθός βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης.

Πρόκειται για τη βοηθό του βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης Πασκάλ Μαρκόφσκι, η οποία μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε συνάδελφός της, εκπρόσωπος του κόμματος της Λεπέν, Λορ Λαβαλέ, σε ανάρτησή της στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ταξιδεύει στη Βραζιλία, μίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών. «Από το αεροσκάφος του με προορισμό τη Βραζιλία, ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί την κατάσταση στο νησί Ολερόν» αναφέρει το περιβάλλον του προέδρου της Δημοκρατίας.

