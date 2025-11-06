Ο ΠΟΥ ετοιμάζει εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ετοιμάζεται να αρχίσει την Κυριακή εκτενή εκστρατεία εμβολιασμού των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάπου 44.000 παιδιά, που ήταν αδύνατο να εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια δυο χρόνων που μαινόταν ο πόλεμος του στρατού του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, θα εμβολιαστούν μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών εναντίον της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς και της πολιομυελίτιδας, μεταξύ άλλων ασθενειών.

Οι επόμενες δόσεις θα τους χορηγηθούν τον Ιανουάριο.

Αφού καταγράφτηκαν κρούσματα πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας, ο ΠΟΥ προχώρησε σε εκστρατείες εμβολιασμού κατά της νόσου χάρη σε προηγούμενες προσωρινές καταπαύσεις του πυρός, το καλοκαίρι του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο μολονότι αναπτύχθηκαν κινητές μονάδες εμβολιασμού στον παλαιστινιακό θύλακο, δεν μπόρεσαν να φθάσουν σε όλα τα παιδιά.

Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι το 20% των παιδιών κάτω των πέντε ετών δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή έχουν εμβολιαστεί μόνο για κάποιες ασθένειες εξαιτίας του πολέμου.

Παράλληλα με την εκστρατεία εμβολιασμού, η UNICEF, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αποτίμηση του υποσιτισμού των παιδιών και των νέων, προκειμένου να μπορέσει να προσφερθεί βοήθεια όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με δεδομένα του ΠΟΥ, ο γενικός δείκτης εμβολιασμού στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τον πόλεμο βρισκόταν στο 98%, όμως πλέον εκτιμάται πως έχει υποχωρήσει κάτω από το 70%.

ΚΥΠΕ