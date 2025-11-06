Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανοιχτές Πύλες στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» Πάφου για τον Εορτασμό του Προστάτη της Πολεμ. Αεροπορίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο ανοίγει τις πύλες της για το κοινό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου (13:00–16:00) και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου (10:00–16:00).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ελικόπτερα και τα αεροπορικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, να γνωρίσουν τα οπλικά συστήματα και τον εξοπλισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, να παρακολουθήσουν εντυπωσιακές επιδείξεις και παρουσιάσεις, καθώς και να συνομιλήσουν με το εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό το σύνθημα «Ισχύς – Προστασία – Αποτροπή – Επιτήρηση – Προσφορά», τονίζοντας τη διαρκή συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην ασφάλεια και στην υπηρεσία της πατρίδας. Σημειώνεται πως η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

