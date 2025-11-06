Η Κνεσέτ ανέστειλε την ψήφιση νομοσχεδίου για την «εκτέλεση κρατουμένων»

Η κυβέρνηση του Ισραήλ με επικεφαλής τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποσύρει θέματα από την ημερήσια διάταξη, συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου που πρότεινε την θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, λόγω διαφωνιών με τα υπερορθόδοξα κόμματα που τα εμπόδισαν να εξασφαλίσουν επαρκή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Yedioth Ahronoth, η ισραηλινή Κνεσέτ επρόκειτο να ψηφίσει σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο που πρότεινε την θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, το οποίο παρουσίασε το Εβραϊκό Κόμμα Δύναμης με επικεφαλής τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ωστόσο, ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο οποίος έχασε την υποστήριξη των υπερορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων, απέσυρε όλες τις νομοθετικές προτάσεις από την ημερήσια διάταξη, αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Μειώνεται η στήριξη προς τον Νετανιάχου

Η έκθεση ανέφερε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός απέσυρε όλες τις νομοθετικές προτάσεις από την ατζέντα της Κνεσέτ επειδή δεν μπορούσε να ανακτήσει την πλειοψηφία χωρίς την υποστήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων, γεγονός που αντανακλά τις αυξανόμενες εσωτερικές εντάσεις εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Το ρεπορτάζ υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο που πρότεινε τη θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί για πρώτη ψηφοφορία σήμερα, αλλά με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης, σημειώθηκε ότι το νομοσχέδιο θα αναβληθεί παρά την επιμονή του Μπεν-Γκβιρ να το υπερασπιστεί.

Στο Ισραήλ, οι ακροδεξιοί εταίροι της κυβέρνησης, οι υπερορθόδοξοι (σ.σ: Χαρεντί), είχαν ανακοινώσει την απόφασή τους να μην ψηφίσουν κυβερνητικά νομοσχέδια λόγω της αποτυχίας ψήφισης νόμου που θα απάλλασσε τους Χαρεντίμ από τη στρατιωτική θητεία. Η θητεία των υπερορθόδοξων στον εβραϊκό στρατό, αποτελεί μείζον θέμα εδώ και δεκαετίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε αποφανθεί στις 25 Ιουνίου 2024 ότι δεν υπήρχε νομική βάση για την εξαίρεση των ανδρών Χαρεντί από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και ότι όσοι ήταν κατάλληλοι για στρατιωτική θητεία θα έπρεπε να επιστρατεύονται.

Αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση είχε στείλει στρατιωτική κλήτευση σε περίπου 24.000 από τους περίπου 80.000 άνδρες Χαρέντι που ήταν επιλέξιμοι για στράτευση και μέχρι τον Ιούλιο θα έστελνε διαταγές στην υπόλοιπη ομάδα που ορίστηκε ως «δεξαμενή» για το στρατιωτικό έτος 2025-2026.

Λόγω της αποτυχίας ψήφισης νόμου που θα απάλλασσε τους Χαρέντι από τη στρατιωτική θητεία, οι εταίροι του συνασπισμού Χαρέντι του Νετανιάχου ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την κυβέρνηση και άρχισαν να μποϊκοτάρουν τις συνεδριάσεις της Κνεσέτ.

