Από τη Βουλγαρία μέχρι τη Βιέννη: Το υπόγειο δίκτυο όπλων της Χαμάς εξαπλώνεται εδώ και χρόνια

Μια μικρή αποθήκη όπλων στη Βιέννη, με μόλις πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες, ίσως κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, όπως ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, συνδέεται με τη Χαμάς και παραμένει ενεργό εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια.

Η αποκάλυψη των αυστριακών αρχών, που οδήγησε στη σύλληψη ενός 39χρονου Βρετανού υπηκόου, εντάσσεται σε μια σειρά ευρημάτων που δείχνουν ότι η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «εφεδρικές» αποθήκες όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες, από τη Βουλγαρία και την Πολωνία έως τη Δανία και τώρα την Αυστρία.

«Μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αυστρίας, η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών (DSN) εντόπισε την αποθήκη σε ενοικιαζόμενο χώρο στη Βιέννη, στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης ενάντια σε δίκτυο που «συνδέεται με τη Χαμάς».

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η DSN διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού. Η αποστολή είναι σαφής — μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες»,

δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Οι αρχές θεωρούν πως τα όπλα πιθανότατα προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών οργανώσεων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ανησυχίες που έχουν εκφράσει εδώ και μήνες και οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Από το 2019 η εξάπλωση του δικτύου της Χαμάς

Η υπόθεση της Βιέννης δεν είναι η πρώτη που αποκαλύπτει την ύπαρξη τέτοιων αποθηκών. Σύμφωνα με το Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Combating Terrorism Center) του West Point, από τον Απρίλιο του 2019, οι γερμανικές αρχές είχαν εντοπίσει ίχνη οργανωμένης προσπάθειας της Χαμάς να δημιουργήσει «υπόγειες» αποθήκες όπλων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με γερμανικά δικαστικά έγγραφα, ο Ιμπραήμ Ελρασάτμι, ύποπτος πράκτορας της Χαμάς, ταξίδεψε στον Λίβανο για να λάβει εντολές από τις Ταξιαρχίες Κασάμ. Οι οδηγίες ήταν σαφείς: να δημιουργήσει αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία, κοντά στο Πλόβντιβ.

Έναν μήνα αργότερα, ο Ελρασάτμι μετέβη στη Βουλγαρία, όπου φέρεται να έθαψε ένα κιβώτιο με τέσσερα πιστόλια, ένα Καλάσνικοφ, έναν σιγαστήρα και πυρομαχικά. Ακολούθησαν ταξίδια στη Δανία και την Ιταλία, όπου δημιουργήθηκαν ή εντοπίστηκαν αντίστοιχες κρυψώνες.

Προετοιμασία για την 7η Οκτωβρίου

Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι αποθήκες ενεργοποιήθηκαν εκ νέου τον Μάιο του 2023, λίγους μήνες πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Πράκτορες της οργάνωσης, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, άρχισαν να συλλέγουν όπλα που είχαν αποθηκευθεί σε Πολωνία, Βουλγαρία και άλλες χώρες.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτή η κινητοποίηση συνδέεται με τις προετοιμασίες για την επίθεση στο Ισραήλ, αλλά και με πιθανές παράλληλες ενέργειες σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Οι αποθήκες όπλων της Χαμάς στην Ευρώπη είχαν σχεδιαστεί ώστε να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που η οργάνωση αποφάσιζε να πλήξει στόχους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε γερμανική έκθεση ασφαλείας.

Σε USB που κατασχέθηκαν βρέθηκαν παρουσιάσεις PowerPoint με τίτλους όπως «Διεύθυνση Δανία», ενώ στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών εντοπίστηκαν αρχεία με εντολές για επιθέσεις σε συγκεκριμένα σημεία της Γερμανίας — μεταξύ των οποίων η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο, η αμερικανική βάση Ramstein και η περιοχή του αεροδρομίου Tempelhof.

Το προειδοποιητικό καμπανάκι της Βιέννης

Η ανακάλυψη της αποθήκης στη Βιέννη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διείσδυση τρομοκρατικών δικτύων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι αρχές τονίζουν ότι τα όπλα, αν και περιορισμένα σε αριθμό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε στοχευμένες επιθέσεις υψηλού συμβολισμού, όπως αυτές εναντίον εβραϊκών σχολείων, πρεσβειών ή κοινοτήτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η στρατηγική της Χαμάς συνίσταται στη δημιουργία αποκεντρωμένων πυρήνων, χωρίς άμεση σύνδεση με τη Γάζα, ικανούς όμως να ενεργοποιηθούν από απόσταση όταν απαιτηθεί.

Συντονισμένη αντίδραση

Η συνεργασία μεταξύ των αυστριακών, γερμανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Τον Ιανουάριο του 2024, οι ισραηλινές υπηρεσίες προχώρησαν σε μια σπάνια δημόσια ανακοίνωση, προειδοποιώντας για σχέδιο επίθεσης κατά της ισραηλινής πρεσβείας στη Στοκχόλμη από πράκτορα της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν από τη Σουηδία.

«Οι αποθήκες όπλων δεν είναι απλώς παλιά κατάλοιπα του παρελθόντος· αποτελούν πιθανές επιχειρησιακές υποδομές», προειδοποιεί Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας με γνώση των ερευνών.

Ένα δίκτυο «σε αναμονή»

Η ευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει την ήπειρο ως εφεδρικό πεδίο δράσης — όχι απαραίτητα για μαζικές επιθέσεις, αλλά για επιχειρήσεις συμβολικής ισχύος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πολιτικής πίεσης.

Η υπόθεση της Βιέννης, αν και περιορισμένη σε μέγεθος, αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας υπόγειας υποδομής που δεν έχει πλήρως αποκαλυφθεί. Για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, ο στόχος είναι πλέον σαφής: να χαρτογραφήσουν και να εξουδετερώσουν κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας, πριν μετατραπεί σε πραγματικό μέτωπο μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

