«Stop» στη χρήση social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Δανία - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών συμφώνησε η κυβέρνηση της Δανίας την Παρασκευή (7/11).

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Associated Press, θα παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένους γονείς και μετά από ειδική αξιολόγηση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να επιτρέψουν στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 13 ετών.

Το μέτρο αυτό στόχο έχει την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ εφήβων και μικρότερων παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η Αυστραλία ήταν η πρώτη κυβέρνηση στον κόσμο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, ορίζοντας την ελάχιστη ηλικία στα 16 έτη.

