Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Stop» στη χρήση social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Δανία - Το σχέδιο της κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μέτρο αυτό στόχο έχει την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ εφήβων και μικρότερων παιδιών.

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών συμφώνησε η κυβέρνηση της Δανίας την Παρασκευή (7/11).

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Associated Press, θα παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένους γονείς και μετά από ειδική αξιολόγηση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να επιτρέψουν στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 13 ετών.

Το μέτρο αυτό στόχο έχει την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ εφήβων και μικρότερων παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η Αυστραλία ήταν η πρώτη κυβέρνηση στον κόσμο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, ορίζοντας την ελάχιστη ηλικία στα 16 έτη.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΠΑΙΔΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΝΗΛΙΚΟΙΔΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα