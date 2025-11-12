Αναστολή ανταλλαγής πληροφοριών με ΗΠΑ αποφάσισε ο Πρόεδρος της Κολομβίας

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ ωσότου τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.

Εξάλλου, οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι αεροπορικά πλήγματα την προηγουμένη είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη παράταξης ανταρτών σε τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι βομβαρδισμοί, με στόχο διαφωνούντες των πρώην FARC, έγιναν καθώς ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Γουστάβο Πρόεδρο βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις των ΗΠΑ, εξαιτίας της υποτιθέμενης απροθυμίας του να βάλει στο στόχαστρο ένοπλες οργανώσεις εμπλεκόμενες στη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα αεροπορικά πλήγματα εξαπολύθηκαν «χαράματα» Δευτέρας και είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο «19 τρομοκρατών», μια σύλληψη και την κατάσχεση στρατιωτικού υλικού, δήλωσε ο ναύαρχος Φρανσίσκο Κουβίδες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

