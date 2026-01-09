«Έγκλημα στον Ακάμα» του δρα Γιαννάκη Γεωργιάδη

Την διαχρονική αδιαφορία και το laisser faire που κυριάρχησαν για δεκαετίες στη μη διαχείριση της περιοχής του Ακάμα, διαδέχθηκε η απόφαση για κήρυξη της περιοχής σε Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) με προδιαγραφές και όρους που εύκολα επέτρεπαν την εκτίμηση ότι το πράγμα ήταν στραβό. Η απόφαση αυτή ήταν τόσο προβληματική και άστοχη που άφηνε ολόκληρες περιοχές με σημαντική περιβαλλοντική αξία εκτός του ΕΔΠ και απλά μετονόμαζε δύο δασικές περιοχές σε ΕΔΠ. Και με εκατοντάδες αυτοκίνητα να κυκλοφορούν νόμιμα πλέον στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία ποδηλάτων είναι εκτός πλαισίου. Οι δε πεζοπόροι, αν βρουν τον απαραίτητο χώρο, θα μπορούν να περπατήσουν. Μοναδικό στο είδος του πάρκο, κυπριακό.

Όταν με χίλια βάσανα ξεκίνησαν τα έργα το 2023, αποκαλύφθηκε το μεγαλείο του όλου σχεδιασμού. Λεωφόροι πλάτους δέκα μέτρων, τσιμεντένια γεφύρια, εξορύξεις και τερατώδεις εκσκαφές, τεράστιοι αγωγοί νερού και πολλά άλλα τραγελαφικά. Στα τέλη του ίδιου χρόνου γίναμε όλοι μάρτυρες ενός πρωτοφανούς σκηνικού, όπου οι αρμόδιοι φορείς με τον ίδιο τον Υπουργό επικεφαλής, επιθεώρησαν τα έργα επί τόπου και διαπίστωσαν ότι όλα πήγαιναν σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, κατακεραυνώνοντας παράλληλα όλους όσους διατύπωναν καταγγελίες και επικρίσεις για όσα επιχειρούσαν να υλοποιήσουν.

Η σωτήρια παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας οδήγησε στον τερματισμό των έργων και της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία και μετά από απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, το αρμόδιο υπουργείο προχωρεί σε νέο σχεδιασμό για να αποκαταστήσει όσα κακά προκάλεσε ο προηγούμενος του σχεδιασμός. Ο υπουργός πήγε σπίτι του, ο γενικός διευθυντής περιβάλλοντος μετατέθηκε και ξεκίνησε διαδικασία διερεύνησης των πειθαρχικών ευθυνών για όσα είχαν επισυμβεί.

Δύο ολόκληρα χρόνια, η διερεύνηση συνεχίζεται προφανώς, αφού κανείς δεν άκουσε ποτέ ποιος φταίει, εκτός και αν δεν φταίει κανένας, ο νέος σχεδιασμός συνεχίζεται επίσης, με τους συμμετέχοντες σε θεσμοθετημένες διαδικασίες να μην γνωρίζουν τίποτε. Την ώρα μάλιστα που διαρρέουν στον τύπο έγγραφα της αρμόδιας αρχής που δεν τέθηκαν ποτέ υπόψη των θεσμοθετημένων οργάνων.

Το σκηνικό μοιάζει παλιό και επαναλαμβανόμενο. Το αναξιοποίητο πέρασμα του χρόνου μόνο ζημιά προκαλεί στον Ακάμα. Τα γεγονότα που

διαπιστώθηκαν με τις παράνομες εμπορικές υποδομές και εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν, η παραμόρφωση του πανέμορφου Άη Γιώρκη της Πέγειας που συντελέστηκε με την έγκριση όλων των αρμόδιων αρχών, επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή αφέθηκε για να αλωθεί από όσους γνωρίζουν καλύτερα τί σημαίνει πραγματική ανάπτυξη.

Παρακολουθώ με απογοήτευση την πορεία του θέματος του Ακάμα τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια και η εκτίμηση μου είναι ότι τώρα συντελείται το τέλειο έγκλημα στην περιοχή. Απροκάλυπτα, με σχεδιασμό, σιωπηλά, θα φτάσουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Κανένας δεν ντρέπεται, κανένας δεν μιλά, όπως ακριβώς έγινε και όταν τα έργα που ξεκίνησαν το 2023 δεν έμοιαζαν, στους αρμόδιους, εκτρωματικά.

Μήπως είναι καιρός να παρέμβει εκ νέου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για κάτι επιτέλους πιο δραστικό και σωτήριο για την περιοχή του Ακάμα. Μια συνολική ανατροπή με τη κήρυξη της περιοχής σε Εθνικό Πάρκο διεθνών προδιαγραφών, προς όφελος των ανθρώπων της, των κοινοτήτων της και της χώρας μας. Το χρωστάμε στον τόπο μας και στις νέες γενιές. Για να σώσουμε λίγη αξιοπρέπεια και κύρος για όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς. Πολιτική βούληση και τόλμη χρειάζονται.