Δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις η Κυβέρνηση για το βίντεο, λένε οι Οικολόγοι

Η Κυβέρνηση απέτυχε μέχρι στιγμής να δώσει πειστικές απαντήσεις για το ύποπτο βίντεο που εμπλέκει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε παράνομες χρηματοδοτήσεις, αναφέρει το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, ανεξαρτήτως της προέλευσής και σκοπιμότητας τους, έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην κοινωνία και έχουν πυροδοτήσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα διαφάνειας, πολιτικής χρηματοδότησης και σχέσεων εξουσίας με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Από τις μέχρι σήμερα επίσημες τοποθετήσεις, αναφέρει το Κίνημα, δεν αμφισβητείται η πραγματοποίηση συναντήσεων με πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως επενδυτές, ούτε ότι κατά τη διάρκειά τους ειπώθηκαν συγκεκριμένες αναφορές. Αυτό που αμφισβητείται, σημειώνει, είναι ο τρόπος παρουσίασης του υλικού και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι δηλώσεις, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για προϊόν μοντάζ και κακόβουλη ενέργεια.

Οι Οικολόγοι σημειώνουν ωστόσο, πως όταν στο δημόσιο πεδίο κυκλοφορούν αναφορές που αγγίζουν ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές, όπως ζητήματα πολιτικής χρηματοδότησης, υπέρβασης θεσμικών ορίων ή ανταλλαγής πρόσβασης με οικονομικά ανταλλάγματα, είτε αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία είτε ακόμη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά επικοινωνιακή. «Είτε οι αναφορές αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε έχουν παρουσιαστεί αποσπασματικά, η υπόθεση απαιτεί θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διαφάνεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Κίνημα αναμένει και το αποτέλεσμα της διερεύνησης από την Αστυνομία, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για τα πραγματικά δεδομένα.

Όπως προσθέτει, η επίκληση γενικών ισχυρισμών περί «υβριδικού πολέμου» ή «ξένων δακτύλων», χωρίς ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας για το πλαίσιο και τα πραγματικά στοιχεία των επαφών, δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και εντείνει τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ιδιαίτερα προκλητικές τις αναφορές στο βίντεο για συναλλαγές σε μετρητά, την στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων για πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας μαύρου χρήματος, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα. Αναμένει, συνεπώς, από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία, να προχωρήσουν στα αυτονόητα όσον αφορά τους ισχυρισμούς για τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.

Τέλος, το Κίνημα αναμένει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και, όπου προκύπτουν ευθύνες, την ανάληψή τους σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ