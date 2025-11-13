Το Ισραήλ «ποινικοποιεί» κατοχή άνω των 50 χιλ. ευρώ σε μετρητά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην αιτιολόγηση του νομοσχεδίου, παρατίθενται αρκετά παραδείγματα με κυριότερα αυτά της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά και της Ιταλίας όπου το μαύρο χρήμα προκαλεί αύξηση της εγκληματικότητας.

Η Κυβέρνηση του Ισραήλ κατέθεσε στην Κνέσετ τροποποιητικό νομοσχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύεται η κατοχή ποσού άνω των 200,000 σέκελ, περίπου 53,000 ευρώ. 

Ένα μέρος του νομικού κόσμου υποστηρίζει ότι η πρόταση παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, ωστόσο, η Ισραηλινή Φορολογική Αρχή αντιτάσσει «ότι οι περιορισμοί στην κατοχή ποσού υψηλότερου από αυτό δεν θα επηρεάσουν το ευρύ κοινό, αλλά κυρίως εγκληματικά στοιχεία των οποίων οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται με μετρητά».

Στην αιτιολόγηση του νομοσχεδίου, παρατίθενται αρκετά παραδείγματα με κυριότερα αυτά της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά και της Ιταλίας όπου το μαύρο χρήμα προκαλεί αύξηση της εγκληματικότητας. Υπάρχουν επίσης αναφορές σε χώρες οι οποίες όταν μείωσαν τη χρήση μετρητών είδαν το έγκλημα να μειώνεται

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

