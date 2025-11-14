Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να άρει δασμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν ορισμένους ανταποδοτικούς δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει ευρείες εξαιρέσεις σε ορισμένους δασμούς, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αυξημένες τιμές τροφίμων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η εφημερίδα επικαλείται τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές κινήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν ορισμένους ανταποδοτικούς δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο. Οι δασμοί αυτοί εφαρμόζονται σε προϊόντα προερχόμενα από χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγές: Reuters

