Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να άρει δασμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει ευρείες εξαιρέσεις σε ορισμένους δασμούς, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αυξημένες τιμές τροφίμων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η εφημερίδα επικαλείται τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές κινήσεις.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν ορισμένους ανταποδοτικούς δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο. Οι δασμοί αυτοί εφαρμόζονται σε προϊόντα προερχόμενα από χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγές: Reuters