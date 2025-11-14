H δημοκρατία στη Δύση σε κρίση - Τι δείχνει μεγάλη διεθνής δημοσκόπηση

Έντονη ανησυχία για την πορεία της δημοκρατίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ καταγράφει μεγάλη δημοσκόπηση της Ipsos, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 10.000 ψηφοφόροι από εννέα δυτικές χώρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης σε επτά χώρες της ΕΕ, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, που δόθηκαν στο Politico, περίπου οι μισοί πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους, ενώ σε καμία χώρα δεν επικρατεί η άποψη ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εκπροσωπούν επαρκώς τους πολίτες τους.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία, όπου η πλειονότητα εκφράζει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Στις υπόλοιπες χώρες, όμως, η αίσθηση ότι η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στην επόμενη πενταετία είναι έντονη.

Εξτρεμισμός, fake news και διαφθορά υπονομεύουν τη δημοκρατία

«Υπάρχει μια εκτεταμένη ανησυχία για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, με τους πολίτες να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, ιδιαίτερα από τις εθνικές κυβερνήσεις», τόνισε ο Γκίντεον Σκίνερ, διευθυντής πολιτικών έρευνών της Ipsos στη Βρεανία. «Οι μεγαλύτεροι φόβοι σχετίζονται με την επίδραση των ψευδών ειδήσεων, την έλλειψη λογοδοσίας των πολιτικών και την άνοδο του εξτρεμισμού. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει ζήτηση για ριζικές αλλαγές».

Η έρευνα δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανησυχία για την υγεία της δημοκρατίας αυξάνεται. Πρόσφατη έκθεση προς τους G20 προειδοποίησε ότι η διευρυνόμενη ανισότητα πλούτου ενισχύει εξτρεμιστικά κινήματα, διαβρώνει τον δημόσιο διάλογο και δημιουργεί έδαφος για αυταρχισμό.

Σχέδιο της Κομισιόν για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το σχέδιό της για ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ε.Ε. Ωστόσο, επικριτές χαρακτήρισαν ανεπαρκείς τις προτάσεις για την αντιμετώπιση ξένης παρέμβασης στις εκλογές, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των κρατών-μελών παραμένει εθελοντική. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει εκτεταμένες περιπτώσεις ρωσικής παραπληροφόρησης και παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες τον τελευταίο χρόνο — από τη Ρουμανία έως τη Γερμανία.

Η δημοσκόπηση της Ipsos διεξήχθη από τις 12 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κροατία, την Ολλανδία και Πολωνία. Κατά μέσο όρο, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένο με τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα του. Οι ψηφοφόροι που αυτοτοποθετούνται στα πολιτικά άκρα — τόσο δεξιά όσο και αριστερά — ήταν οι πιο πιθανοί να θεωρούν ότι η δημοκρατία αποτυγχάνει.

Στη Γαλλία και την Ολλανδία, το επίπεδο ικανοποίησης μειώθηκε το τελευταίο έτος, εν μέσω πολιτικής αστάθειας. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καταρρεύσει εξαιτίας της κρίσης για τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ ο ολλανδικός κυβερνητικός συνασπισμός διαλύθηκε νωρίτερα φέτος, οδηγώντας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Πηγή: iefimerida.gr