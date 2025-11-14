Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γαλλία: Άνδρας μπήκε σε σταθμό τρένου με μαχαίρι - Ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία

Ο άνδρας ήταν γνωστός στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

Φωτορεπόρτερ του Reuters που βρισκόταν στον σταθμό όταν συνέβη το περιστατικό δήλωσε ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία στη συνέχεια εκκένωσε τον σταθμό.

Ο άνδρας ήταν γνωστός στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, τόνισε η εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

