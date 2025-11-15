Το νέο «χρυσωρυχείο» της Ευρώπης - Το κοίτασμα που αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Η ανακάλυψη που μπορεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ασία και να ενισχύσει την παραγωγή μπαταριών στο εσωτερικό της.

Σε μια εποχή όπου το λίθιο αντιμετωπίζεται ως ο νέος «χρυσός» της πράσινης μετάβασης, ένα πρόσφατα επιβεβαιωμένο κοίτασμα φέρνει αέρα αλλαγής στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα για Βρυξέλλες και κατασκευαστές, με το ζήτημα της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας να βρίσκεται στην κορυφή.

Η πρόσβαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες για τις μπαταρίες, και κυρίως στο λίθιο, καθορίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο νέο ενεργειακό τοπίο. Το λίθιο, χάρη στην υψηλή ενεργειακή του πυκνότητα, είναι το «κλειδί» για την παραγωγή ελαφριών και αποδοτικών μπαταριών. Ωστόσο, η Ευρώπη μέχρι σήμερα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την Ασία, και κυρίως από την Κίνα, για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων.

Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει χάρη σε ένα νέο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία. Στην πόλη Μποτίκας, στον νομό Βιάνα ντο Καστέλο, στα βόρεια της Ιβηρικής Χερσονήσου, εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου στην Ευρώπη. Η Savannah Resources, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο υπό την ονομασία «Barroso Lithium Project», ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 40%, φτάνοντας τους 39 εκατομμύρια τόνους.

Οι δυνητικοί πόροι, μάλιστα, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 100 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί δηλαδή στην παραγωγή περίπου 47 εκατομμυρίων μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εκμετάλλευση του ορυχείου αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με αρχικό ορίζοντα λειτουργίας τουλάχιστον 14 ετών, ενώ τα έργα υποδομής θα αρχίσουν πριν το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η Γερμανία θα είναι ο κύριος αποδέκτης του λιθίου, τροφοδοτώντας τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που βρίσκονται ήδη σε φάση εντατικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Το λίθιο, μαζί με το νικέλιο και το κοβάλτιο, αποτελεί την «καρδιά» των μπαταριών που κινούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Μποτίκας, μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων, αναμένεται να εξελιχθεί τώρα στη μεγαλύτερη «αποθήκη» λιθίου της Ευρώπης, προσφέροντας στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο που η ζήτηση εκτοξεύεται. Σημειώνεται δε πως, όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλο έργο εξόρυξης, δεν λείπουν και οι αρνητικές αντιδράσεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει ανοικτά τις ανησυχίες τους για πιθανές επιπτώσεις των έργων εξόρυξης στην ποιότητα του νερού και στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, με την εταιρεία να επισημαίνει πως έχει εξασφαλίσει πέντε ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις και πως έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: carandmotor.gr