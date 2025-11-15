Στη δημοσιότητα τα αρχεία για την Αμέλια Ερχαρτ - Εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό το 1937

Τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ (National Archives and Records Administration) δημοσίευσαν χθες Παρασκευή αρκετά αρχεία που σχετίζονται με την εξαφάνιση της διάσημης αεροπόρου Αμέλια Έρχαρτ πάνω από τον Ειρηνικό το 1937, μετά την πρόσφατη εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλο αυτό το υλικό που κατέχει η κυβέρνηση.

Η δημοσιοποίηση 4.624 σελίδων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων ημερολογίων πλοίων των αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στις αεροπορικές και θαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό της Έρχαρτ, ανακοινώθηκε από την Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ , Τούλσι Γκάμπαρντ.

Η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, εθεάθησαν τελευταία φορά να απογειώνονται με το δικινητήριο αεροπλάνο Lockheed Electra στις 2 Ιουλίου 1937, από την Παπούα Νέα Γουινέα καθ' οδόν προς το νησί Χάουλαντ, περίπου 4.000 χλμ. μακριά, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας τους να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η ασύρματη επαφή με το αεροπλάνο χάθηκε ώρες αργότερα, αφότου η 39χρονη Έρχαρτ ανέφερε ότι τα καύσιμα της είχαν τελειώσει.

Ένα διαρκές μυστήριο

Μια μαζική ναυτική έρευνα, η πιο εκτεταμένη που είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε, υπήρξε ανεπιτυχής. Η τύχη της Έρχαρτ παραμένει ένα από τα πιο διαρκή μυστήρια των τελευταίων 88 ετών.

Το ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για την Έρχαρτ και η εντολή του προέδρου στις 26 Σεπτεμβρίου για αποχαρακτηρισμό και δημοσίευση αρχείων που την αφορούσαν, ήρθαν καθώς αντιμετώπιζε αυξανόμενες επικρίσεις για την απόκρυψη αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντας χρηματοδότη και καταδικασμένο για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως Τζέφρι Έπστιν.

Η νέα παρτίδα αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την Έρχαρτ δημοσιεύτηκε δύο ημέρες αφότου επιτροπή του Κογκρέσου δημοσίευσε χιλιάδες έγγραφα που έθεταν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον Έπστιν.

Εκτός από τις αναφορές του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ σχετικά με την έρευνα για τον εντοπισμό της Έρχαρτ, υπάρχουν διάφορα υπομνήματα, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές και τηλεγραφήματα.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει μια επιστολή από μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι είχε συμπεράνει μέσω νοητικής τηλεπάθειας ότι η Έρχαρτ ήταν ακόμα ζωντανή, μια από έναν άνδρα που επέμενε ότι ήταν θαμμένη στην Ισπανία και μια σειρά από κυβερνητικά τηλεγραφήματα και υπομνήματα που απέρριπταν τις φήμες ότι η Έρχαρτ είχε αιχμαλωτιστεί από ιαπωνικές δυνάμεις και είχε εκτελεστεί.

Στοιχεία υποδεικνύουν ότι πέθανε σε ατόλη του Ειρηνικού

Τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι περισσότερα αρχεία θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν σε κυλιόμενη βάση.

Η μοίρα της Έρχαρτ και του Νούναν παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, ερευνητές από τη Διεθνή Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών (TIGHAR-The International Group for Historic Aircraft Recovery) έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι δύο τους πέθαναν ως ναυαγοί στη μικροσκοπική κοραλλιογενή ατόλη Νικουμαρόρο, στα νησιά Κιριμπάτι του δυτικού Ειρηνικού.

Μια σειρά από αποστολές σε αυτό το νησί αποκάλυψαν κάτι που φαινόταν να είναι ένα βάζο με κρέμα κατά των φακίδων από τη δεκαετία του 1930, κομμάτια ρούχων, θραύσματα ανθρώπινων οστών και ένα σουγιά τσέπης του τύπου που κουβαλούσε η Έρχαρτ. Ένα κομμάτι αλουμινίου που πιστεύεται ότι προέρχεται από το αεροπλάνο τους ανακτήθηκε επίσης.

Επιπλέον, η Διεθνής Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών, δήλωσε ότι μια εικόνα σόναρ που τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα από την ακτή της απομακρυσμένης ατόλης αποκάλυψε κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα φτερό ή μέρος της ατράκτου του αεροσκάφους της Έρχαρτ.

Περίπου 80.000 αρχεία που σχετίζονται με τη δολοφονία του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 δημοσιοποιήθηκαν με εντολή του προέδρου Τραμπ τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ