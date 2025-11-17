Οδησσός: Ρωσικό πλήγμα σε τουρκικό πλοίο - Μετέφερε 4χιλ. τόνους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη - Εκκενώθηκε ρουμανικό χωριό στην άλλη πλευρά των συνόρων

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό εμπορικό πλοίο ORINDA, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Οδησσού, σύμφωνα με τουρκικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση.

Το NTV μετέδωσε ότι στο πλοίο βρίσκονταν 16 Τούρκοι ναυτικοί, οι οποίοι απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, μετά την πρόσκρουση ρουκέτας στις δεξαμενές του πλοίου.

Λόγω της πυρκαγιάς και του κινδύνου έκρηξης, οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση του χωριού Plauru, που βρίσκεται απέναντι από το Izmail, στις όχθες του Δούναβη.

Η επίθεση στο ORINDA συνέπεσε με ευρύτερη ρωσική επιχείρηση κατά ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Ο ουκρανικός ενεργειακός όμιλος DTEK ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις επλήγησαν εγκαταστάσεις στην Οδησσό, αφήνοντας 36.500 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τις αρχές η ηλεκτροδότηση 4.000 κατοικιών αποκαταστάθηκε μέσω εφεδρικών γραμμών, περίπου 32.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και οι εργασίες αποκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσουν για μεγάλο διάστημα.

Το λιμάνι Izmail, κρίσιμο για τις ουκρανικές μεταφορές μέσω του Δούναβη, έχει δεχθεί επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα, με τις επιθέσεις να εστιάζουν σε εμπορικές υποδομές, ενεργειακά δίκτυα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

