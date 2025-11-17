Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού στην Επ. Οικονομικών

Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Επιτροπή Oικονομικών η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, η εξέταση του οποίου ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου, η οποία τώρα θα επικεντρωθεί, όπως δήλωσε η Πρόεδρός της, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στην εξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν την φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και νομοσχεδίων που αφορούν την επόμενη δόση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου, έχουν εξεταστεί όλοι οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων, δηλαδή της κεντρικής Κυβέρνησης, με τελευταίο τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σήμερα.

Η κ. Ερωτοκρίτου ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις με τη συνεργασία των οποίων, όπως είπε, «επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα να έχουμε ολοκληρώσει εγκαίρως την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού εντός περίπου 5 εβδομάδων».

Η Επιτροπή Οικονομικών, συνέχισε η κ. Ερωτοκρίτου, θα επικεντρωθεί τώρα στην εξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν την φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και νομοσχεδίων που αφορούν την επόμενη δόση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ