Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυπριακό: Συνάντηση Ολγκίν με διαπραγματευτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Προσωπική Απεσταλμένη θα συναντηθεί πρώτα με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών και αργότερα με τους ηγέτες.

Συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό αναμένεται να έχει αργά σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Οπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν θα έχει κοινή συνάντηση με τους διαπραγματευτές, με αντικείμενο την προεργασία ενόψει των χωριστών επαφών που θα έχει με τους δύο ηγέτες την Τρίτη αλλά και την κοινή συνάντηση των ηγετών με την Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου ως συνέχεια της συνάντησης, που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η κ. Ολγκίν, φθάνει σήμερα στην Κύπρο όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. 

Την περασμένη εβδομάδα, ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι "η δική μας επιθυμία είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣδιαπραγματευτική ομάδαΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥΜΕΧΜΕΤ ΝΤΑΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα