Ελλάδα: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: 4 γυναίκες νεκρές - «Το ωστικό κύμα σάρωσε τα πάντα» λένε μάρτυρες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που προηγήθηκε της φονικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), με απολογισμό τουλάχιστον τρεις νεκρές εργαζόμενες, τραυματίες και μία αγνοούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει το μέσο, τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται κάνουν λόγο για διαρροή προπανίου ή άλλου αερίου, με την έκρηξη να φαίνεται πως σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου βρίσκονται οι φούρνοι του εργοστασίου. Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στην επιχείρηση ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα και περιπλέκει το σκηνικό ως προς την ακριβή αιτία της έκρηξης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναμένεται να αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνική βλάβη, διαρροή καυσίμου ή άλλο μηχανισμό που προκάλεσε την καταστροφή.

Μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν ότι το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο, το οποίο –όπως αναφέρεται– «κόπηκε στα δύο», με τη στέγη να καταρρέει. Ο θόρυβος, σύμφωνα με κατοίκους, ακούστηκε μέχρι το κέντρο της πόλης, ενώ «έτριζαν τα τζάμια» σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο.

Την ώρα της έκρηξης, στο εργοστάσιο βρίσκονταν 12 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο, ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες που μεταφέρει το CNN Ελλάδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και τέταρτο θύμα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας αγνοούμενης, ενώ έξι τραυματίες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ενώ δηλώνει πλήρη συνεργασία με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταστραφεί ολοσχερώς το παλαιότερο πίσω κτήριο της επιχείρησης, ενώ η νεότερη μονάδα στο μπροστινό τμήμα δεν φαίνεται να έχει πληγεί σοβαρά. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίστηκε για ώρες με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη αναμένονται από τα πορίσματα των τεχνικών και εγκληματολογικών ερευνών που βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη.

