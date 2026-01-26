Η Emily, οι τσάντες Chanel και η υβριδική Annie Alexoui

Στην Κύπρο η τσάντα δεν είναι αντικείμενο. Είναι κατάσταση. Είναι κοινωνικό στάτους, είναι άποψη ζωής, είναι δήλωση. Μπες στην τσάντα μιας γυναίκας και γνώρισε όλο τον κόσμο της. Εν ολίγοις δείξε μου την τσάντα σου να σου πω ποια είσαι. Αυτά βέβαια στην Κύπρο γιατί στην Άπω Ανατολή οι γυναίκες δεν κρίνονται από τις τσάντες, αλλά από τα παπούτσια τους.

Στην Κύπρο οι τσάντες κυκλοφορούν παντού. Στις καφετέριες, στο σουπερμάρκετ, στην εκκλησία, σε κηδείες, σε βαφτίσεις, σε γάμους, σε τραπέζια στο ΚΕΠ όταν πας να βγάλεις ταυτότητα και σε σχολικές συγκεντρώσεις όταν θέλεις να εντυπωσιάσεις τις καθηγήτριες του γιου σου. Ειδικά η τσάντα Chanel προηγείται του προσώπου. Μπαίνει πρώτη στον χώρο, παίρνει θέση, κοιτάζει αφ' υψηλού τις υπόλοιπες τσάντες και μετά ακολουθεί η κυρία. Κάποιοι τη λένε και τζυρά.

Οι κατηγορίες

Η κλασική μαύρη Chanel όντως είναι εκπληκτική. Πάει με όλα, ακόμα και με φόρμα Adidas, ακόμα κι αν κυκλοφορείς με συνοδό τον Χριστοδουλίδη.

Η Chanel με αλυσίδα χρυσή κάνει ήχο πριν φανεί η ιδιοκτήτρια. Είναι κατάλληλη για προεκλογικές εκδηλώσεις, αφού προσδίνει στην κάτοχό της ένα status το οποίο πείθει νέους και γέρους ότι είναι έτοιμη να κυβερνήσει.

Η Channel XXL χωράει πορτοφόλι, κινητό, γυαλιά, φορτιστή, χαρτομάντιλα, απολυμαντικό, ένα τάπερ με κουπέπια και υπαρξιακές ανησυχίες. Θα συνεχίσω να κυβερνώ από την πίσω πόρτα και μετά το 2028 ή όχι;

Υπάρχει φυσικά και η μικροσκοπική Chanel που δεν χωράει τίποτα, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι για να τη βλέπουν, όχι για να τη χρησιμοποιούν. Η τσάντα αυτή έχει μια παράξενη ιδιότητα. Μπορεί να κοστίζει 15 ευρώ, αλλά σου δίνει αυτοπεποίθηση 15.000. Σε κάνει να περπατάς πιο ίσια. Να μιλάς πιο δυνατά στο τηλέφωνο. Να λες «ναι, θα τα πούμε» λες και σε περιμένει συμβούλιο διοικητικό για να λάβεις αποφάσεις εκατομμυρίων με θέμα ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία.

Συλλέκτριες

Η δική μας πρώτη κυρία μπορεί να έχει 10-20 τσάντες πολυτελείας αλλά σίγουρα δεν είναι η μεγαλύτερη συλλέκτρια. Η Victoria Beckham, πριν ξεκινήσει τη δική της σειρά μόδας, ήταν διάσημη για την κατοχή μιας εκτεταμένης συλλογής από τσάντες Hermès Birkin, που λέγεται ότι περιλαμβάνει όλα τα χρώματα και τα υλικά. Η Marie-Chantal της Ελλάδας, είναι επίσης γνωστή λάτρης του είδους, αφού κυκλοφορεί με πανάκριβες και πολυτελείς τσάντες. Κάποιοι φιλοβασιλικοί στην Ελλάδα σκέφτονται να την κάνουν μάλιστα και εικόνα και να ζητήσουν από τον μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο να την ανακηρύξει σε αγία: Οσία Μαρία η Τσαντοκρατούσα.

Παπούτσια

Δεν αποτελούν μόνο οι τσάντες γυναικείο φετίχ. Υπάρχουν γυναίκες που ζουν και αναπνέουν για τα παπούτσια που φορούν ή θέλουν να φορέσουν ζώντας με την ψύχωση ότι γεννήθηκαν σαρανταποδαρούσες. Η πάλαι ποτέ σύζυγος του δικτάτορα των Φιλιππινών Φερντινάντ Μάρκος, Imelda Marcos, έγινε παγκοσμίως διάσημη για την υπερβολική συλλογή υποδημάτων που βρέθηκαν στην γκαρνταρόμπα της μετά την πτώση του καθεστώτος το 1986. Οι πληροφορίες ποικίλουν:

• Περίπου 3.000 ζευγάρια παπούτσια ήταν ο αρχικός μύθος και αυτό αναφέρεται σε πολλά διεθνή ρεπορτάζ και ιστορικά αφηγήματα ως ο αριθμός που βρέθηκε στην κατοχή της όταν εγκατέλειψε το Παλάτι Malacañang.

• Ορισμένες αναφορές αναφέρουν ότι όταν οι διαδηλωτές μπήκαν στο παλάτι, βρέθηκαν πάνω από 2.700 ζευγάρια υποδημάτων στην ντουλάπα της.

• Πηγές που βασίζονται σε επίσημο απολογισμό ή μεταγενέστερους ελέγχους αναφέρουν ότι ο πραγματικός τελικός αριθμός των παπουτσιών που καταμετρήθηκαν ήταν περίπου 1.060 ζευγάρια, ενώ άλλα βρίσκονταν κατεστραμμένα ή έχουν χαθεί.

Η Annie Alexoui

Η πρώτη που ανακάλυψε την αγάπη της πρώτης κυρίας μας για τις τσάντες είναι η γνωστή ινφλουένσερ Ιωάννα Φωτίου, άλλως Annie Alexoui που ζει, αφού ζήτησε και πήρε πολιτικό άσυλο, στη Ρωσία. Πού ακριβώς στη Ρωσία ζει η καλή μας Άννη δεν γνωρίζουμε. Κάπου στη Μόσχα φανταζόμαστε, υπό την προστασία των μυστικών υπηρεσιών της χώρας οι οποίες της χορήγησαν πολιτικό άσυλο, διότι κινδύνευε όσο ζούσε στην Κύπρο από τα αυταρχικά καθεστώτα Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη. Ποιος τη συντηρεί στην πανάκριβη Ρωσία είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι έχει διασυνδέσεις με τις κυπριακές Φυλακές, εξ ου και το παρατσούκλι Alexoui.

Αν κρίνουμε πάντως από το υβριδικό βίντεο που καίει τον Χριστοδουλίδη, την πρώτη κυρία και τον Χαράλαμπο, το οποίο κατασκεύασαν οι Ρώσοι, όπως λένε πηγές γύρω από τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, τότε μάλλον και η κυρία Annie Alexoui είναι και αυτή υβρίδιο της SVR της υπηρεσίας δηλαδή, εξωτερικής κατασκοπείας της Ρωσίας. Η SVR αποτελεί την υπηρεσία πολιτικής κατασκοπείας στο εξωτερικό. Είναι ο άμεσος διάδοχος της KGB και εστιάζει στη συλλογή πληροφοριών εκτός των ρωσικών συνόρων και κυρίως προάγει τη ρωσική προπαγάνδα σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει εχθρικές χώρες.

Κάπως έτσι, μετά το πρώτο βίντεο που ετοίμασε η Μόσχα για να αποδείξει ότι ο Χριστοδουλίδης είναι διεφθαρμένος, τα πράγματα έχουν προχωρήσει στη δεύτερη φάση υβριδικού πολέμου κατά της Κύπρου. Έχει δηλαδή, το Κρεμλίνο, αμολήσει την κυρία Annie Alexoui για να ολοκληρώσει το έργο της προσπαθώντας να παρουσιάσει ότι η πρώτη κυρία της Κύπρου η οποία κυβερνά από τον δεύτερο όροφο του Προεδρικού, έχει αδυναμίες και ζητά και παίρνει ως δώρο τσάντες Chanel αξίας πέντε και δέκα και είκοσι χιλιάδες ευρώ έκαστη. Τώρα σήμερα σύσσωμη η Κύπρος αναμένει το δεύτερο ποστ της κυρίας Άννης με αντικείμενο τον Χριστοδουλίδη.

Και δεύτερος ρόλος

Βεβαίως για την κυρία με τα τατουάζ υπάρχει και άλλο ένα σενάριο, ίσως εξίσου ενδιαφέρον. Πολιτικοί παράγοντες στην Κύπρο καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να προσέξει ποιους η κυρία Annie κτυπά, για να αποδείξουν ότι υπάρχει ένα συνολικό και καθολικό σχέδιο απαξίωσης κάποιων πολιτικών προς όφελος άλλων. Ποιους ήθελε να κτυπήσει το βίντεο της Emily Thomson και ποιους κτυπούν τα στοχευμένα βίντεο της 43χρονης Annie από τη Μόσχα; Αν τους πάρουμε με τη σειρά κτυπούν τον Χριστοδουλίδη και τον περίγυρό του, τον Οδυσσέα, τον Φαίδωνα και τώρα τον Φειδία.

Με λίγα λόγια δύο γυναίκες η Emily και η Annie αποφάσισαν να καταστρέψουν την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Αποφάσισαν να πλήξουν όλα τα καινούργια αντισυστημικά φυντάνια που έβγαλε τα τελευταία χρόνια η Κύπρος στον κήπο της πολιτικής της ζωής. Ποιοι ωφελούνται από αυτό; Μήπως αυτοί που είναι για τα κάτσαρα, όπως θα έλεγε και ο Πρόεδρός μας Νίκος Χριστοδουλίδης;