Δεν ανησυχεί το Ισραήλ η συμφωνία ΗΠΑ - Σ. Αραβίας, γράφουν ισραηλινά ΜΜΕ

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να πωλήσουν έως και 48 μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία δεν ανησυχεί το Ισραήλ διαβεβαιώνουν κυβερνητικοί κύκλοι τους οποίους επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ. Η εκτίμησή τους, αναφέρουν, είναι πως το ζήτημα δεν επηρεάζει την ασφάλεια του Ισραήλ και πως περισσότερο έχει να κάνει με την προσπάθεια του Σαουδάραβα Πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ να ισχυροποιήσει τη θέση του έναντι της Τεχεράνης και του καθεστώτος της και, συνεπακόλουθα, μαζί, τη δική του θέση εσωτερικά.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές στη χώρα αν και αναγνωρίζουν ότι η κίνηση δεν επηρεάζει την ασφάλεια του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, επισημαίνουν ότι δεν παύει να είναι αρνητική εξέλιξη η αποσύνδεση της πώλησης από την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ - Σαουδικής Αραβίας, την οποία οι ΗΠΑ έθεταν ως προϋπόθεση για να δώσουν τα μαχητικά στο Ριάντ. Αν και οι Σαουδάραβες δεν αποκλίνουν από το στόχο, στον οποίο άλλωστε εμμένουν και οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ, το ζήτημα τίθεται πλέον σε βάθος χρόνου με το Ριάντ να απαιτεί εδώ και καιρό συμφωνία στο Παλαιστινιακό πριν από μια τέτοια κίνηση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η στάση των ΗΠΑ, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Νετανιάχου: ότι αν και η Ουάσινγκτον δεν εγκαταλείπει τον κυριότερο σύμμαχό της στην περιοχή είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα εγκαταλείψει ούτε τις κρίσιμες για τα αμερικανικά σχέδια ισορροπίες στον Κόλπο και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας η οποία επίσης ήταν και παραμένει πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ. Σημειώνουν επίσης ότι ούτε το Ισραήλ θα ήθελε την όποια αποσταθεροποίηση της Σαουδικής Αραβίας.

Πέρα από αυτό είναι και η οικονομική διάσταση της συμφωνίας η οποία υπογράφηκε σήμερα. Τα 48 μαχητικά F-35 κοστίζουν κατά μέσο όρο 100 εκατομμύρια έκαστο, όμως συνυπολογιζομένης της συντήρησής τους και των υπολοίπων αμυντικών πακέτων που πήραν οι Σαουδάραβες, το κομμάτι της συμφωνίας που αφορά την άμυνα ανέρχεται στα 142 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνουν.

Το Ριάντ, αναφέρουν, πήρε σχεδόν όσα ζητούσε και στο ζήτημα της πυρηνικής τεχνολογίας, πλην του εμπλουτισμού ουρανίου το οποίο οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν. Μαζί με τις λοιπές επενδύσεις, ειδικά στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ένα πακέτο «προστασίας» από τις ΗΠΑ εφάμιλλο εκείνου του Κατάρ η συνολική αξία της σημερινής συμφωνίας ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ