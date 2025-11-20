Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αιματηρή επίθεση σε εκκλησία στη Νιγηρία κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το περιστατικό έρχεται μετά την απαγωγή 25 μαθητριών στη βορειοδυτική Νιγηρία

Ένοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Τρίτης σε εκκλησία στην πολιτεία Κουάρα της δυτικής Νιγηρίας και σκότωσαν δύο ανθρώπους κατά τη διάρκεια απευθείας μετάδοσης της Λειτουργίας, επίθεση που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά την απαγωγή 25 μαθητριών σε οικοτροφείο της πολιτείας Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Ένα από τα κορίτσια κατάφερε να ξεφύγει από τους απαγωγείς, σύμφωνα με τις αρχές.

Περί τις 18:00 προχθές Τρίτη αρκετοί ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία της κοινότητας Ερούκου κατά τη διάρκεια απευθείας διαδικτυακής μετάδοσης της Λειτουργίας. Στις εικόνες διακρίνονται περίπου 20 πιστοί να σταματούν να προσεύχονται και να τρέχουν να σωθούν όταν ακούν πυροβολισμούς έξω από την εκκλησία. Ακούγονται επίσης κλάματα παιδιών. Στη συνέχεια ένας ένοπλος φαίνεται να καταδιώκει πιστούς που είχαν κρυφτεί πίσω από κουρτίνες και έπιπλα, άλλοι εισβολείς αρπάζουν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα που είχαν αφεθεί στα στασίδια, καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονται.

Η αστυνομία στην πολιτεία Κουάρα ανέφερε πως δυνάμεις της έσπευσαν στην εκκλησία και ανάγκασαν τους ενόπλους να τραπούν σε φυγή. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε νεκρός στον ναό και δεύτερος σε παρακείμενο δάσος. Τρίτος άνδρας που πυροβολήθηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Μάικλ Αγκμπαμπιάκα, 62 ετών, γραμματέας της ενορίας, έκανε λόγο για «τρεις νεκρούς» και «35 απαχθέντες».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κουάρα, Αμπντουλραχμάν Αμπντουλραζάκ, ζήτησε «κατεπείγουσα ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας», μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης.

Η φονική επίθεση σε εκκλησία και η απαγωγή μαθητριών σημειώθηκαν καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να καταγγέλλει «τους φόνους Χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Οι αρχές της Νιγηρίας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά Χριστιανοί. Λένε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος, Μπόλα Τινούμπου, έθεσε χθες τις δυνάμεις ασφαλείας σε κατάσταση «μέγιστου συναγερμού» εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων, δήλωσε ο Υπουργός Πληροφοριών Μοχάμεντ Ιντρίς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

