Εξαγορά μαμούθ στα βρετανικά μίντια: Η Daily Mail δίνει 500 εκατ. λίρες για να αποκτήσει την Telegraph

Η Daily Mail and General Trust (DMGT) επιβεβαίωσε ότι έχει μπει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά των Daily Telegraph και Sunday Telegraph έναντι του ποσού των 500 εκατ. λιρών σύμφωνα με το Sky News. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί πιθανό τέλος στο «κενό ιδιοκτησίας» που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και έχει διαταράξει τη λειτουργία και τη μελλοντική στρατηγική των ιστορικών τίτλων.

Σύμφωνα με τη DMGT, η περίοδος αποκλειστικότητας θα αξιοποιηθεί για την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας και την προετοιμασία των απαραίτητων διαδικασιών. Η εξαγορά θα χρειαστεί έγκριση από την Αρχή Ανταγωνισμού, ενώ στη διαδικασία αναμένεται να έχει ρόλο και η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Λίζα Νάντι.

Η κατάρρευση του προηγούμενου deal και οι ανησυχίες για ξένες επιρροές

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποτυχία του προηγούμενου σχεδίου εξαγοράς από την ομάδα επενδυτών που ηγείτο η RedBird Capital Partners, το οποίο κατέρρευσε λόγω αντιδράσεων μέσα της Telegraph. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Telegraph, Τζον Θόρντον, είχε δεσμούς με κύκλους που συνδέονται με το κινεζικό κράτος — κάτι που προκάλεσε σημαντικές ανησυχίες.

Ο λόρδος Ρόθερμιρ, βασικός μέτοχος της DMGT, συμμετείχε στο πρότερο σχήμα RedBird με πρόθεση να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό λίγο κάτω από 10%. Ωστόσο, η συμφωνία ναυάγησε όταν η βρετανική κυβέρνηση άλλαξε τη νομοθεσία σχετικά με τη συμμετοχή κρατικών επενδυτικών φορέων σε εθνικές εφημερίδες.

Στην προηγούμενη εκδοχή της συμφωνίας, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, IMI, θα κατείχε ποσοστό 15% — το μέγιστο επιτρεπτό.

Οι δηλώσεις Ρόθερμιρ: Θα κάνουμε την Telegraph παγκόσμιο brand

Σε δήλωσή του, ο λόρδος Ρόθερμιρ υπογράμμισε τον σεβασμό του προς τον ιστορικό τίτλο: «Έχω μακρά εκτίμηση για την Daily Telegraph. Η οικογένειά μου αγαπά βαθιά τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους που τις δημιουργούν. Η Telegraph έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία επί δεκαετίες. Στόχος μας είναι να της δώσουμε τα μέσα για να επενδύσει στην αίθουσα σύνταξης και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο brand, όπως έχει γίνει και με τη Daily Mail».

Από την πλευρά της RedBird IMI, εκπρόσωπος του fund δήλωσε πως ο όμιλος και η DMGT «έχουν κινηθεί γρήγορα για να καταλήξουν στη σημερινή συμφωνία», η οποία θα υποβληθεί σύντομα στην υπουργό Πολιτισμού για έγκριση.Προς έναν νέο ισχυρό όμιλο: Mail, Telegraph, Metro και New Scientist κάτω από την ίδια στέγη

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Telegraph Media Group θα ενταχθεί στο ίδιο εκδοτικό «στρατόπεδο» με τίτλους όπως τα Metro, The i Paper και New Scientist. Η DMGT έχει ήδη προαναγγείλει σημαντικές επενδύσεις στην TMG, με στόχο τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας των τίτλων της Telegraph, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Daily Mail έχει ήδη έντονη εμπορική και δημοσιογραφική δραστηριότητα.

Πηγή: protothema.gr