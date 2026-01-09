Κατασκευές: Αύξηση 4,3% στην παραγωγή και 3,7% στις τιμές

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 125,93 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 4,2% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 125,03 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,0% έναντι του δευτέρου τριμήνου του 2025. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 3,7%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καταγράφηκαν, τόσο στoν Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές (4,2%) όσο και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές (4,5%).