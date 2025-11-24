Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τερμάτισε τη δράση του ο αμφιλεγόμενος φορέας ΗΠΑ-Ισραήλ για βοήθεια στη Γάζα

Είχε αρχίσει τη διανομή τροφίμων στα τέλη του περασμένου Μάη, μετά από πολύμηνο αποκλεισμό που είχε επιβληθεί στον θύλακα, οδηγώντας στη λιμοκτονία τον πληθυσμό.

Το Ίδρυμα για Ανθρωπιστική Βοήθεια στη Γάζα, οργανισμός που έστησαν ΗΠΑ και Ισραήλ για διανομή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τερματίζει τις δραστηριότητές του μετά από μήνες, αφού βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων για τους θανάτους εκατοντάδων Παλαιστινίων που προσπαθούσαν να φτάσουν στα κέντρα διανομής βοήθειας.

Ο εν λόγω οργανισμός, έχοντας παρακάμψει τα Ηνωμένα Έθνη και τις οργανώσεις που για χρόνια παρείχαν βοήθεια για τη διανομή τροφίμων, έκανε την ανακοίνωση για αναστολή των δραστηριοτήτων του εβδομάδες μετά την κήρυξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα κέντρα διανομής βοήθειας βρίσκονταν κυρίως στις νοτιότερες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, μακριά από τις περιοχές όπου βρισκοταν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αναγκάζοντας τους Παλαιστίνιους να διανύουν πεζοί μεγάλες αποστάσεις για να λάβουν βοήθεια.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά που δέχθηκαν κοντά στις τοποθεσίες διανομής βοήθειας, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι άνοιξε πυρ εναντίον Παλαιστινίων που πλησίαζαν στρατιώτες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Τζον Άκρι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ένα πολυεθνικό κέντρο συντονισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, θα «υιοθετήσει και θα επεκτείνει το μοντέλο» που είχε εφαρμόσει πιλοτικά ο οργανισμός.

Τους τελευταίους μήνες, ο οργανισμός είχε εισηγηθεί να αξιοποιηθούν οι υποδομές τους για διανομή βοήθειας από φορείς του ΟΗΕ, χωρίς όμως να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters

