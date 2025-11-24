Τορός από κατεχόμενα: «Η ενέργεια ατμομηχανή της ειρήνης, όχι καύσιμο της σύγκρουσης»

Η «ενέργεια πρέπει να είναι η ατμομηχανή της ειρήνης και όχι το καύσιμο της σύγκρουσης», είπε ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Φικρί Τορός, τονίζοντας πως μια δίκαιη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και η ασφαλής ανάπτυξη των πόρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ομοσπονδιακής λύσης.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της «Γενί Ντουζέν», μιλώντας στη «βουλή» στα κατεχόμενα, ο κ. Τορός αναφέρθηκε στις ταχέως μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας πως η περιοχή έχει εισέλθει σε μια νέα φάση λόγω των ενεργειακών ανακαλύψεων και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των μεγάλων δυνάμεων.

Το Κυπριακό δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από αυτές τις εξελίξεις είπε, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στην περιοχή, ενισχύοντας τις σχέσεις τους με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και η ΕΕ αντιλαμβάνεται πλέον τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Φικρί Τορός είπε ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, βασισμένη στην πολιτική ισότητα και το διεθνές δίκαιο, είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος για την ένταξη των Τουρκοκυπρίων στη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ και τα περιφερειακά ενεργειακά δίκτυα.

Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι πολιτικές που προκρίνουν τη διχοτόμηση της Κύπρου οδηγούν σε απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και αποδυνάμωση της διεθνούς νομιμότητας, ενώ η διαιώνιση του στάτους κβο διαβρώνει την πολιτική ισχύ και ωθεί τη νεολαία στη μετανάστευση.

Ο κ. Τορός κάλεσε για ενίσχυση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και είπε ότι μια ενδεχόμενη διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να διεξαχθεί στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ φόβου και ελπίδας, εκφράζοντας την προσδοκία οι ηγέτες στο νησί να επιλέξουν τον δρόμο της ειρήνης, καθώς μια συνολική λύση θα αποφέρει τεράστια οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα.

