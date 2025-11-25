Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοκ στη Σερβία: Δολοφόνησαν τον αρχηγό των οργανωμένων Grobari της Παρτιζάν στο κέντρο του Βελιγραδίου

Μούδιασμα και προβληματισμό στις Αρχές για επέκταση της οπαδικής βίας στη Σερβία, προκάλεσε η δολοφονία του Ταντίγια Πάντιτς, ενός εκ των επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών Grobari της Παρτιζάν, σε ηλικία 23 ετών.

Ο νεαρός άνδρας δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22/11 σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Βελιγραδίου. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 23:40, στη λεωφόρο Αρσένιγια Τσαρνογέβιτς. Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Τα σωστικά συνεργεία που πήγαν στο σημείο μετά από κλήση πολιτών, λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, μπόρεσε μόνο να διαπιστώσει τον θάνατο του 23χρονου.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, στη δολοφονία του Πάντιτς συμμετείχαν δύο δράστες. Φέρεται ότι επέβαιναν σε σκούτερ χωρίς πινακίδες και φορούσαν κράνη. Ο 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο νεαρός, βρέθηκαν αρκετοί κάλυκες. Γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες δεν θα έφευγαν, εάν δεν τελείωναν τη "δουλειά" τους.

Μια εργαζόμενη σε περίπτερο κοντά στο σημείο, δήλωσε στην "Blic" ότι άκουσε "τέσσερις με πέντε πυροβολισμούς και κλείστηκα μέσα στο κιόσκι".

Σερβία: Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πάντιτς βρέθηκε στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τα σέρβικα Μέσα ο Πάντιτς είχε βρεθεί στο στόχαστρο άλλες δύο φορές στο πολύ κοντινό παρελθόν, μάλιστα.

Αρχικά, τον Ιούνιο, όταν οπαδοί των Delije του Ερυθρού Αστέρα έστησαν ενέδρα με μηχανάκια στην Γκαζέλα για να του επιτεθούν.

Η δεύτερη τον Σεπτέμβριο, όταν εξετάζεται για το εάν υπήρξε στόχος θανατηφόρας έκρηξης που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Κόσοβσκα. Σε εκείνο το περιστατικό σκοτώθηκε ο 21χρονος Μάρτιν Σίπκοβσκι, μοντέλο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί για να δολοφονήσει τον Πάντιτς, αλλά ενεργοποίησε κατά λάθος τα εκρηκτικά.

Από πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής σε ηγετική μορφή στον χώρο του χούλιγκαν της Σερβίας

Ο Ταντίγια Πάντιτς είχε μια ασυνήθιστη πορεία ζωής. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής στη Σερβία.

Στα social media της ποδοσφαιρικής ομάδας Ζένουμ υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες από το 2018, όταν κέρδισε δύο ατομικά βραβεία για τις επιδόσεις του εντός αγωνιστικών χώρων.

Αργότερα, μετακόμισε στη λέσχη οπαδών και ορίστηκε ως ο ηγέτης των οπαδών της Παρτιζάν από το Ζένουμ. Αυτή η μετάβαση από τον "ενεργό" αθλητισμό σε αυτόν που... μεταφέρεται στις κερκίδες, δεν αποτελεί έκπληξη.

thetoc.gr

 

