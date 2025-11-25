Συνεχίζει να παίζει με τις λέξεις ο Χριστοδουλίδης για Αγγελίδη: «Είπα ότι δεν υπέβαλε την παραίτησή του»

Επιμένει στο ίδιο αφήγημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχετικά με την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπέβαλε την παραίτησή του», θέλοντας έτσι να αποφύγει την ουσία του θέματος και να αποκρύψει την αλήθεια, στηριζόμενος στο γεγονός ότι αυτή δεν υποβλήθηκε επισήμως και γραπτώς.

Ωστόσο οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξαν τρεις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, μάλιστα οι δύο κατ’ ίδιαν και μια τηλεφωνική και ύμφωνα με τα γεγονότα, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, συζήτησε μαζί του το ενδεχόμενο παραίτησης του.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όπως μεταδώθηκαν από το ΚΥΠΕ

Οι ανεξάρτητοι θεσμοί θα πρέπει να βρίσκουν τον τρόπο, εκεί και όπου υπάρχουν διαφορές ή διαφωνίες, να τις επιλύουν, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε γεύμα με τους Πρέσβεις των Κρατών Μελών της ΕΕ, που παρέθεσε ο Πρέσβης της Δανίας, με την ευκαιρία της λήξης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ερωτηθείς κατά πόσον η φημολογία σχετικά με την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα πλήττει τον ίδιο το θεσμό και το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων πολιτών, αλλά και σχετικά με την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία, όπως σημειώθηκε, αναφέρει ότι δέχτηκε πιέσεις και από πολιτικούς, και από δημοσιογράφους να τοποθετηθεί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι ο ίδιος δεν είπε χθες ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης. «Είπα ότι δεν υπέβαλε την παραίτησή του, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι δεν είδε την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, «αλλά είμαι βέβαιος και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ότι δεν αναφέρονται σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση».

«Τα όποια θέματα υπάρχουν, εάν και εφόσον υπάρχουν, ειδικότερα ανάμεσα σε ανεξάρτητους θεσμούς θα πρέπει να επιλυθούν, για να μην δημιουργούνται οι όποιες σκιές και αυτά που έχετε προαναφέρει υποβάλλοντας το ερώτημα σας», είπε ακόμη.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, με παρεμβάσεις τους, εκφράζουν τη θέση ότι θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λαμβανομένων υπόψιν των όσων κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, να συγκαλέσει μία σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, την αρμόδια Αρχή κατά της Διαφθοράς, ούτως ώστε να δοθεί και ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ο Πρόεδρος ανέφερε «μιλούμε για ανεξάρτητες αρχές. Αν το πράξω, θα κατηγορηθώ ότι επεμβαίνω στις ανεξάρτητες αρχές. Αν δεν το πράξω, πάλι κατηγορούμαι». «Δεν με ενοχλεί», συνέχισε, «μπορούν να με κατηγορούν, είμαστε και σε μια προεκλογική εκστρατεία, άρα αναμένω τέτοιου είδους κριτική».

Οι ανεξάρτητοι θεσμοί γενικότερα, είπε - σημειώνοντας ότι δεν είναι καινούργια η τοποθέτηση του αυτή- «θα πρέπει να βρίσκουν τον τρόπο, εκεί και όπου υπάρχουν διαφορές ή διαφωνίες, να τις επιλύουν. Και αυτό είναι και το μήνυμα που, αν θέλετε, στέλνω δημόσια».

Από εκεί και πέρα, αναλόγως και των εξελίξεων, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, είπε.

Σε άλλο σχόλιο δημοσιογράφου ότι τέθηκαν και θέματα διεύθυνσης κεντρικών φυλακών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «δεν τέθηκαν τέτοια θέματα. Αυτά τα θέτουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων».

Πηγή: ΚΥΠΕ