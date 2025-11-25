Κέντρα Αναψυχής, ΑΠΕ και Περί εταιρειών Νόμος, στην Επ. Εμπορίου

Το θέμα των Κέντρων Αναψυχής, της διείσδυσης των ΑΠΕ στο δίκτυο, καθώς και ο περί εταιρειών Νόμος, συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε πως σήμερα έγινε συνέχιση της συζήτησης για το θέμα των Κέντρων Αναψυχής. Έχουν λάβει γύρω στις 80 εισηγήσεις παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και εξακολουθεί να επικρατεί μια αγεφύρωτη κατάσταση, είπε. «Δυστυχώς δεν υπήρξε διαβούλευση, το κενό διαβούλευσης σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας κάνει πολύ δύσκολο το έργο της Επιτροπής», είπε.

Πρόσθεσε πως το Υφυπουργείο Τουρισμού από τις 80 περίπου παρατηρήσεις «δεν έδειξε την ελάχιστη ευελιξία» προκειμένου να βοηθήσει την κατάσταση.

«Αυτό δημιουργεί προβληματισμό, είναι άγνωστη η πορεία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Λυπούμαι γιατί τα πράγματα είναι σε ένα τέτοιο αδιέξοδο και νίπτει τας χείρας του το Υφυπουργείο Τουρισμού», είπε.

Στο θέμα των ΑΠΕ, ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως δυστυχώς, παρατηρείται μία διαρκής προσπάθεια κάποιοι να κρατούν «νεκρό» το φορτίο διείσδυσης των ΑΠΕ στο δίκτυο. Είπε πως μεταξύ των κάποιων είναι «οι αιτητές, οι διαχειριστές, και η ΡΑΕΚ και πάνω απ' όλα οι άλλοι φορείς, οι οποίοι επιστρατεύονται εμμέσως και με περίεργους τρόπους προκειμένου να μην διευκολύνουν» τη διείσδυση των ΑΠΕ.

«Είναι απαράδεχτη αυτή η κατάσταση. Κάνουμε έναν αγώνα συνεχώς ως Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής πώς να σπάσουμε αυτό το οργανωμένο κατεστημένο που παρεμποδίζει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίχτυο. Είναι απαράδεχτες αυτές οι νοοτροπίες. Ο χρόνος κατακράτησης του φορτίου, δέσμευσης δηλαδή φορτίου και η μη υλοποίηση αυτών των έργων, είναι άκρως καταστροφική για την τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας στις δικές του δηλώσεις είπε πως συνεχίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου η συζήτηση για τον περί εταιρειών Νόμο.

Ανέφερε πως την Πρόταση Νόμου, που κατέθεσαν σήμερα, ακολουθεί όλη η Ευρώπη. Ουσιαστικά, είπε, με την πρόταση απλουστεύεται η λογιστική διαδικασία για τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς να αλλάζει ούτε στο ελάχιστον η φορολογία τους.

«Δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρές εταιρείες να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με απλουστευμένο τύπο και να υπόκεινται σε επισκόπηση αντί στο βαρύ πλαίσιο που υπάρχει σήμερα», κάτι που σημαίνει, πρόσθεσε ο κ. Σύκας, λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερο κόστος και πιο καθαρές οικονομικές καταστάσεις.

Όπως είπε υπάρχει συναντίληψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες για αύξηση από 200.000, όπως προνοεί και ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σε 400.000 ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Είπε πως οι φόβοι για απώλεια εσόδων από το κράτος δεν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα καθώς δεν αλλάζει η φορολογία, αλλάζει μόνο η ευκολία με την οποία οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν σωστά και έγκαιρα στοιχεία. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την απλοποίηση, επειδή οδηγούν σε καλύτερη συμμόρφωση, λιγότερα λάθη και πιο αξιόπιστα δεδομένα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ