Γιορτινή περιήγηση στον στολισμένο Λευκό Οίκο - Η Μελάνια Τραμπ στο τιμόνι των ετοιμασιών (εικόνες & βίντεο)

Ένα πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φτιαγμένο από Lego, ένα gingerbread που ζυγίζει πάνω από 100 κιλά και ένα δέντρο στολισμένο με μπλε πεταλούδες είναι ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα στολίδια του Λευκού Οίκου που επέλεξε για φέτος η Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNNi, το θέμα που επέλεξε η Πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών για την πέμπτη χριστουγεννιάτικη σεζόν της ήταν «Home is where the heart is», μια επιστροφή στην παράδοση και στη ζεστασιά του οικείου.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Η περιήγηση ξεκινά από το ανατολικό δωμάτιο, που φέτος τιμά την επερχόμενη επέτειο των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέντρα στολισμένα με κόκκινα, λευκά και μπλε στολίδια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα εθνικής υπερηφάνειας.

Χριστουγεννιάτικα δέντρα στον Λευκό οίκο

Στο Green Room, αντιθέτως, η διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη καθώς δέντρα από ντόμινο και Lego πορτρέτα των Τραμπ και Ουάσιγκτον κοσμούν τον χώρο.

Στολισμένο δέντρο στον Λευκό Οίκο

Κυρίαρχη όμως παραμένει η μπλε βελούδινη κομψότητα του Blue Room, όπου το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο από το Μίσιγκαν στολίζεται με αστέρια, φιόγκους και στολίδια που απεικονίζουν το επίσημο λουλούδι και πουλί κάθε πολιτείας.

Στο Red Room, το προσωπικό μήνυμα της πρώτης κυρίας ζωντανεύει με έναν κατακόκκινο χώρο γεμάτο μπλε πεταλούδες - αναφορά στην καμπάνια «Be Best».

Lego πορτραίτο του Ντόναλντ Τραμπ

Στο State Dining Room ξεχωρίζει ένα τεράστιο gingerbread σπίτι, αντίγραφο του Λευκού Οίκου από 120 κιλά ζύμης, φιλοτεχνημένο με τέτοια λεπτομέρεια ώστε να φαίνεται μέχρι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Yellow Oval Room.

Το gingerbread σπίτι, αντίγραφο του Λευκού Οίκου

Το επίσημο δέντρο του Blue Room

Παρότι η Μελάνια Τραμπ περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου της μακριά από την Ουάσιγκτον, φέτος είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της διακόσμησης.

Όπως δήλωσε, έμπνευσή της ήταν «οι χαρές, οι προκλήσεις και η συνεχής κίνηση που πηγάζουν από τη μητρότητα και τη δουλειά».

Πηγή: cnn.gr