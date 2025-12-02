Γιορτινή περιήγηση στον στολισμένο Λευκό Οίκο - Η Μελάνια Τραμπ στο τιμόνι των ετοιμασιών (εικόνες & βίντεο)

Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κρεμλίνο για το Ουκρανικό

Lego πορτρέτο Τραμπ, 120 κιλά gingerbread και μπλε πεταλούδες

Ένα πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φτιαγμένο από Lego, ένα gingerbread που ζυγίζει πάνω από 100 κιλά και ένα δέντρο στολισμένο με μπλε πεταλούδες είναι ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα στολίδια του Λευκού Οίκου που επέλεξε για φέτος η Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNNi, το θέμα που επέλεξε η Πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών για την πέμπτη χριστουγεννιάτικη σεζόν της ήταν «Home is where the heart is», μια επιστροφή στην παράδοση και στη ζεστασιά του οικείου.

Η περιήγηση ξεκινά από το ανατολικό δωμάτιο, που φέτος τιμά την επερχόμενη επέτειο των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέντρα στολισμένα με κόκκινα, λευκά και μπλε στολίδια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα εθνικής υπερηφάνειας.

Χριστουγεννιάτικα δέντρα στον Λευκό οίκο

Στο Green Room, αντιθέτως, η διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη καθώς δέντρα από ντόμινο και Lego πορτρέτα των Τραμπ και Ουάσιγκτον κοσμούν τον χώρο.

Στολισμένο δέντρο στον Λευκό Οίκο

Κυρίαρχη όμως παραμένει η μπλε βελούδινη κομψότητα του Blue Room, όπου το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο από το Μίσιγκαν στολίζεται με αστέρια, φιόγκους και στολίδια που απεικονίζουν το επίσημο λουλούδι και πουλί κάθε πολιτείας.

Στο Red Room, το προσωπικό μήνυμα της πρώτης κυρίας ζωντανεύει με έναν κατακόκκινο χώρο γεμάτο μπλε πεταλούδες - αναφορά στην καμπάνια «Be Best».

Lego πορτραίτο του Ντόναλντ Τραμπ

Στο State Dining Room ξεχωρίζει ένα τεράστιο gingerbread σπίτι, αντίγραφο του Λευκού Οίκου από 120 κιλά ζύμης, φιλοτεχνημένο με τέτοια λεπτομέρεια ώστε να φαίνεται μέχρι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Yellow Oval Room.

Το gingerbread σπίτι, αντίγραφο του Λευκού Οίκου

Το επίσημο δέντρο του Blue Room

 

Παρότι η Μελάνια Τραμπ περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου της μακριά από την Ουάσιγκτον, φέτος είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της διακόσμησης.

Όπως δήλωσε, έμπνευσή της ήταν «οι χαρές, οι προκλήσεις και η συνεχής κίνηση που πηγάζουν από τη μητρότητα και τη δουλειά».

Πηγή: cnn.gr

