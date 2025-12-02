«Πολιτικός σεισμός» στις Βρυξέλλες από τη σύλληψη της Μογκερίνι - Το... σχόλιο της Κομισιόν

Η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι προκαλεί πολιτικό σεισμό τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βλέπει ένα ακόμη σκάνδαλο να πλήττει την εικόνα της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δεν σχολίασε την έρευνα για απάτη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, θα οδηγούσε στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η Μογκερίνι.

Αν και ρωτήθηκε πολλές φορές στη καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες, η Πίνιο απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα».

Άλλος αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διπλωματική υπηρεσία στις Βρυξέλλες ήταν ένας από τους στόχους της αστυνομικής επιχείρησης, για «δραστηριότητες που χρονολογούνται από προηγούμενες εντολές», προτού η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής στα τέλη του 2024.

«Πριν από μισή ώρα, ενημερώθηκα για το τι συμβαίνει στη Μπριζ», ήταν η πρώτη αντίδραση του Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρώην πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι τώρα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Αντίθετα η Μόσχα έσπευσε να σχολιάσει το γεγονός και μάλιστα με δηκτικό τρόπο: « Η ΕΕ προτιμά να αγνοεί τα δικά της προβλήματα διαφθοράς, αλλά δίνει συνεχώς διαλέξεις σε άλλους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο πρακτορείο Tass σχετικά με την έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι στην ΕΕ εκατομμύρια ευρώ ρέουν μέσω «καναλιών διαφθοράς» προς το Κίεβο και αυτό «συνεχίζεται εδώ και χρόνια και είναι ξεκάθαρο σε όλους».

Έρευνες σε Βρυξέλλες και Μπριζ

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν μετά από αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (EPPO) στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ήτοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και σε πολλά κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη στη χρήση κονδυλίων της Ε.Ε.

Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις Μία από αυτές είναι η πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι ενώ τα άλλα δύο είναι ο διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης καθώς και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΥΕΔ (2021-2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο.

Ο Σανίνο ήταν προηγουμένως γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ υπό τη Μογκερίνι, κατά την περίοδο δημιουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας. Σήμερα είναι γενικός διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Επιτροπής.

Το αντικείμενο της έρευνας

Αντικείμενο της έρευνας είναι να εξετάσει υποψίες ευνοιοκρατίας και πιθανού αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την ανάθεση από την ΕΥΕΔ στο διάσημο Κολλέγιο της Ευρώπης ενός εννιάμηνου προγράμματος κατάρτισης που προορίζεται για μελλοντικούς ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η έρευνα αφορά την περίοδο 2021-2022 και τα αδικήματα προς εξέταση είναι «απάτη κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το Κολέγιο της Ευρώπης είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκπαιδεύει πολλούς Ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους. Οι ερευνητές επιδιώκουν να προσδιορίσουν «αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού που ξεκίνησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πηγή: cnn.gr