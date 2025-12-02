Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κρεμλίνο για το Ουκρανικό

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου κατά των Ευρωπαίων

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ - και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο για το ουκρανικό. 

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα δεξιά του Ρώσου προέδρου βρίσκεται ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ και δύο θέσεις στα αριστερά του είναι ο απεσταλμένος του Κίριλ Ντμίτριεφ.

Απέναντί ​​τους, ο Στιβ Γουίκοφ κάθεται στη μέση, με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στα αριστερά του.

Γύρω από το τραπέζι υπάρχουν και διερμηνείς.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου κατά των Ευρωπαίων ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα» αφού πρώτα τόνισε ότι «η χώρα του δεν θέλει τον πόλεμο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη «ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και είναι στο θέλουν πόλεμο ενώ επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία».

«Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Πηγή: cnn.gr

