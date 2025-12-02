Συναγερμός στις ΗΠΑ ενόψει κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις: «Μείνετε σπίτι»

Ένα καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα των μεσοδυτικών ΗΠΑ, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά της χώρας σήμερα, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε επιφυλακή από τις Aρχές για μια χειμερινή καταιγίδα.

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τα τουλάχιστον 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Κουκ. «Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».

Ήπιες ή πιο μέτριες σε μέγεθος χιονοπτώσεις σημειώνονται ήδη από τη δυτική Πενσιλβάνια έως την κεντρική Νέα Αγγλία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες από το Σινσινάτι και τη δυτική Πενσιλβάνια έως το Νιου Χαμσάιρ και το Μέιν ανακοίνωσαν το κλείσιμο σχολείων ή την καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων.

Βροχή και χιονόνερο αναμένονται επίσης στην Ουάσιγκτον, στην πόλη της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.

