«Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί»: Ο Τραμπ προανήγγειλε χτυπήματα σε στόχους εντός της Βενεζουέλας

Ο Nτόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον στόχων εντός της Βενεζουέλας θα ξεκινήσουν «σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πριν από λίγο ότι σύντομα θα αρχίσει να χτυπά στόχους εντός της Βενεζουέλας, σε μια κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησής του εναντίον φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών, μετέδωσε το CNN.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά»

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», είπε.

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που μέχρι τώρα εστίαζε αποκλειστικά σε επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια απηχούν όσα είπε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Τι είπε για την Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσιγκτον, νωρίτερα σήμερα.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «χάος».

«Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε». «Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος».

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, δήλωσε από το Δουβλίνο ότι η ταχύτητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων - και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις - του έδωσαν λόγο για αισιοδοξία.

Σημειώνεται ότι σήμερα ξεκίνησε μια κρίσιμη συνάντηση στο Κρεμλίνο μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ καθώς και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

