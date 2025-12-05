Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ρωσία πρότεινε την παραγωγή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi Su-57 στην Ινδία

Η Rosatom συμφώνησε επίσης σε μνημόνιο με την Ινδία για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom, συζητά με την Ινδία το ενδεχόμενο παραγωγής στην επικράτεια της, καυσίμου για πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Rosatom συμφώνησε επίσης σε μνημόνιο με την Ινδία για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα επεκτείνει τη συνεργασία σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής δυναμικότητας, αναφέρει το RIA.

Η Μόσχα πρότεινε επίσης στην Ινδία την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς stealth, του Sukhoi Su-57, στην επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rostec, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

