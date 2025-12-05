Στροφή Άγκυρας στο LNG ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπ.Ενέργειας

Η Τουρκία επιταχύνει τη στροφή της προς το LNG, επιδιώκοντας παράλληλα επενδυτική παρουσία στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Άγκυρα εκτιμά ότι θα εισαγάγει περίπου 1.500 φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα 10–15 χρόνια, επιδιώκοντας να θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού μέσω στρατηγικών upstream επενδύσεων στην αμερικανική αγορά φυσικού αερίου.

Ο Μπαϊρακτάρ αποκάλυψε ότι η κρατική εταιρεία TPAO βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς όπως οι Chevron και Exxon Mobil, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν συμφωνίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η Τουρκία αποφάσισε την προσωρινή επέκταση κατά ένα έτος των συμβολαίων φυσικού αερίου με τη Gazprom, συνολικού όγκου 22 δισ. κ.μ., ενώ ταυτόχρονα προωθεί την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, με αυξημένες εισαγωγές LNG και πιθανές νέες συνεργασίες με Ιράν και Τουρκμενιστάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ