Νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ ο Γιώργος Πενηνταέξ μετά την υπουργοποίηση του Μουσιούττα

Ο διορισμός του βουλευτή Λευκωσίας της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα στη θέση του υπουργού Εργασίας, στα πλαίσια του ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου που αποφάσισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανοίγει τον δρόμο για τη Βουλή στον Γιώργο Πενηνταέξ.

Ο Γιώργος Πενηνταέξ κατήλθε υποψήφιος βουλευτής με τη ΔΗΠΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2021 και ήρθε τρίτος σε σταυρούς προτίμησης (1,765). Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήρθε ο Αλέκος Τρυφωνίδης (1,878) και δεύτερος ο Μαρίνος Μουσιούττας με1,810 ψήφους.

Συνεπώς, ο Γιώργος Πενηνταέξ θα είναι ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ στην επαρχία Λευκωσίας.